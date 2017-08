Apple baut für 1,38 Milliarden Dollar zwei Datenzentren in Iowa

Apple baut für 1,38 Milliarden Dollar (1,17 Mrd. Euro) zwei neue Datenzentren im US-Bundesstaat Iowa. Wie der Technologiekonzern und örtliche Behörden am Donnerstag mitteilten, kauft der iPhone-Hersteller etwa acht Quadratkilometer Land in der Stadt Waukee.

Die Wirtschaftsförderung von Iowa hat dafür Steuernachlässe im Wert von 208 Millionen Dollar genehmigt. Es sollen demnach 50 Arbeitsplätze geschaffen werden, zu denen eine nicht genau bezifferte Zahl von Jobs während der Bauphase kommt.

Iowa ist etwas weniger als halb so groß wie Deutschland und hat 3,1 Millionen Einwohner - etwa so viele wie Berlin. In dem traditionell für seinen Maisanbau bekannten Bundesstaat haben auch Facebook, Google und Microsoft Datenzentren errichtet.

