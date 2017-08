Nach Gewinnwarnung: Kursziel von Porr von 31 auf 23 Euro gesenkt

Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für Porr-Aktien von 31 auf 23 Euro gesenkt, nachdem der Baukonzern eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte. Das "Hold"-Votum wurde beibehalten.

Der Konzern hatte am Dienstag einen Einbruch des Halbjahresergebnisses vor Abschreibungen um 18 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode bekanntgegeben. Die Berenberg-Analysten senkten daraufhin die Prognose für den Gewinn je Aktie um 27 Prozent für 2017 und um 15 Prozent für 2018.

Auch RCB senkt Porr-Kursziel

Politische Turbulenzen in Katar erschwerten Logistik- und Beschaffungsprozesse, was die Kosten deutlich steigerte. In Deutschland kamen etliche Firmenübernahmen teurer als erwartet, zudem stiegen dort die Kosten für Subunternehmer deutlich an. Porr sei dem Risiko ausgesetzt, dass sich diese Teuerung fortsetze, schreibt das Analystenteam rund um Olivia Peters. Auch in Katar sei angesichts der geschlossenen Grenze zu Saudi Arabien weiterhin von hohen Belastungen auszugehen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,90 Euro für 2017, sowie 2,41 bzw. 2,55 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,95 Euro für 2017, sowie 1,20 bzw. 1,28 Euro für 2018 bzw. 2019.

Auch die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Porr-Aktien von 37,5 auf 27 Euro gesenkt und reagieren damit auf eine Gewinnwarnung des Baukonzerns. Die Empfehlung "Hold" bleibt unverändert.

Am Freitag im Frühhandel notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,08 Prozent bei 24,70 Euro.

