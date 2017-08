EU-Bank vergibt Millionendarlehen an Wiener Krebs-Biotech

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einer Aussendung zufolge ein Darlehen von 25 Millionen Euro an das österreichische Biotechunternehmen Apeiron Biologics AG (Apeiron). Mit den Mitteln will das Unternehmen neue Arzneimittel zur Behandlung von Krebserkrankungen entwickeln. Der Fokus liegt auf seltenen Krebsarten, an denen vor allem Kinder erkranken.

Mit ihren Finanzierungen trage die Bank der EU maßgeblich dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, sagte der für Finanzierungen in Österreich zuständige EIB-Vizepräsident Andrew McDowell. Unser Darlehen an Apeiron ist ein Beispiel dafür.

Hans Loibner, Chief Executive Officer von Apeiron, erklärte: "Nachdem wir kürzlich mit unserem am weitesten vorangeschrittenen Projekt die Marktzulassung in der EU erreicht haben, steht unser Unternehmen mit den zusätzlichen Finanzierungsmitteln der EIB vor einer sehr vielversprechenden Zukunft."

Erst im Mai hatte die vom Molekularbiologen Josef Penninger gegründete Firma die Zulassung für eine „Waffe“ gegen den Kinderkrebs Neuroblastom erhalten.

