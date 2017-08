Neuer Kunststoffrohrkonzern Amiblu entsteht

Wien/Klagenfurt. Nachdem die Europäischen Kartellbehörden Anfang August ihre Genehmigung erteilt hatten, kam es am Montagnachmittag in einem Wiener Innenstadthotel zur Vertragsunterzeichnung. Der österreichische Rohrhersteller Hobas schließt sich mit seinem Konkurrenten Amiantit Europe zusammen. Das neue Unternehmen wird den Namen Amiblu tragen und knapp 1500 Mitarbeiter beschäftigen. Sitz der Holding werde Klagenfurt sein, hieß es am Montag aus Eigentümerkreisen.

Hobas ist eine Tochter der Kärntner Wietersdorfer Gruppe. Hobas produziert glasfaserverstärkte Hochleistungs-Kunststoffrohrsysteme. Diese Rohre werden an sieben Standorten in Europa und in den USA hergestellt. Die Hightechrohre kommen in den Bereichen Trinkwasser, Bewässerung, Abwasser, Wasserkraft und in der Industrie zum Einsatz. Der Jahresumsatz von Amiblu wird bei rund 200 Millionen Euro liegen.

Wietersdorfers neue Strategie

„Wasser ist eine wertvolle Ressource. Bei Amiblu sind wir davon überzeugt, dass wir den Umgang mit Wasser besser managen können“, sagt der neue Amiblu-Geschäftsführer, Nick Crofts.

Herkömmliche Rohre werden aus Stahl und Beton hergestellt. Die speziellen Kunststoffrohre des österreichisch-saudischen Unternehmens bieten bessere Lösungen gegen Abnutzung, Verschmutzung und Störungen, ist Crofts überzeugt. Auch sei das Verlegen der Plastikrohre in städtischen Ballungsgebieten einfacher und günstiger als der Bau von Betonrohren.

Mit der Zusammenlegung der beiden Rohrhersteller hat der Mischkonzern Wietersdorfer innerhalb weniger Tage gleich zwei Weichenstellungen vollzogen. Erst vergangene Woche hatten die Kärntner ihre Baustoffsparte an die niederösterreichische Wopfinger-Gruppe verkauft.

Wopfinger erwarb insgesamt 27 Firmen in 14 Ländern und damit auch die Markenrechte an Baumit und Kema. Von dem Verkauf waren 650 Mitarbeiter – 225 davon in Österreich – betroffen.

Wietersdorfer setzt also auf einen Strategiewechsel. Weg von den Baustoffen, hin zum Rohrgeschäft mit den beiden Tochterunternehmen Hobas und Poloplast. Wietersdorfer beschäftigt 2800 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 512,8 Millionen Euro. Das 1893 gegründete Unternehmen steht zu hundert Prozent im Familienbesitz.

Am neuen Unternehmen Amiblu wird Wietersdorfer zu 50 Prozent beteiligt sein. Die andere Hälfte hält die Saudi Arabian Amiantit Company (SAAC) mit Sitz in Dammam.

SAAC beschäftigt 3800 Mitarbeiter in Niederlassungen in sechs Ländern. Das Unternehmen ist in Saudiarabien an der Börse notiert, der Jahresumsatz lag zuletzt bei rund einer Milliarde Euro. (gh)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2017)