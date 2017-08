vida empört über KV-Gespräche bei AUA-Firma: "Management hat keinen Plan"

Die Gewerkschaft vida hat die Kollektivvertragsverhandlungen bei der Tyrolean Airways Technik (TAT) abgebrochen. Die Geschäftsleitung habe die Verhandlungen, die seit fast einem Jahr laufen, unnötig verzögert, sagt Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida. Daher haben wir heute die Gespräche ergebnislos abbrechen müssen", so Schwarcz in einer Aussendung. "Bei jeder Verhandlungsrunde wurden neuen Forderungen auf den Tisch gelegt und bereits vereinbarte Punkte wieder vom Tisch gewischt. Ergebnisorientierte Verhandlungen sehen anders aus!", zeigt sich der vida-Gewerkschafter empört.

"Dass die Firmenleitung keinen Business- oder Outcome-Plan hat, müssen jetzt die rund 120 Beschäftigten ausbaden. Sie müssen weiter auf eine Verbesserung ihrer Verträge warten", kritisiert Schwarcz. Gemeinsam mit dem Betriebsrat wird die Gewerkschaft vida die Beschäftigten über den Verhandlungsabbruch und mögliche weitere Schritte informieren. Schwarcz fordert die Chefetage der Austrian Airlines auf, schlichtend und beruhigend in die derzeitige Situation einzugreifen.

