Abercrombie & Fitch eröffnet ersten Store in Saudi-Arabien

Abercrombie & Fitch eröffnet im September 2017 in der Red Sea Mall in Dschidda den ersten Store in Saudi-Arabien, berichtet die deutsche Textilwirtschaft. Noch vor etwas mehr als zwei Jahren hatte der US-Einzelhändler mit durchtrainierten Männern mit freiem Oberkörper am Eingang der Stores geworben. Nun ist die Werbekampagne jedoch bereits passé und der Markteintritt bleibt vorerst ohne handfesten Skandal. Das Geschäft in Dschidda ist 700 Quadratmeter groß und weist eine eigene A&F Kids-Fläche auf.

In Zusammenarbeit mit dem Retail-Unternehmen Majid Al Futtaim agiert Abercrombie & Fitch bereits seit 2015 im Nahen Osten, mit dem Store in Dschidda sind seither sechs Abercrombie & Fitch-Stores sowie drei Abercrombie Kids-Läden in der Region entstanden, wie das Unternehmen mit Sitz in New Albany, Ohio, mitteilt. Premiere feierte Abercrombie & Fitch seinerzeit in Kuwait. Betrieben werden die Läden als Franchise- oder Joint-Venture-Modell. Zu den nächsten Zielen von Abercrombie & Fitch zähle die Expansion nach Oman and Bahrain. Derzeit betreibt der mit Verlusten kämpfende Retailer 280 Stores in 20 Ländern.

(red.)