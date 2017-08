Wird Apple bald eine Billion Dollar wert sein?

Am 2. Februar 2016 war Google an der Börse 570 Milliarden Dollar wert - und löste Apple als teuerstes Unternehmen der Welt ab. Das sorgte weltweit für Schlagzeilen. Freilich erwies es sich als Eintagsfliege. Schon einen Tag später nämlich zog die Aktie des iPhone-Herstellers ein wenig an, jene der Internetsuchmaschine gab ein wenig nach, schon war die alte Reihenfolge wieder hergestellt. Sie gilt heute noch.

Der "Preisabstand" zwischen den beiden US-Konzernen ist allerdings größer denn je. Apple war am Dienstag an der Börse 841,5 Milliarden Dollar wert, die Google-Mutter Alphabet 643 Milliarden Dollar. Die Chance, dass sich ein anderes Unternehmen an die Spitze setzt, ist derzeit kaum gegeben. Microsoft bringt es auf 562,6 Milliarden Dollar Börsewert, Facebook auf 488 Milliarden Dollar, Amazon auf 458,3 Milliarden Dollar, dessen chinesischer Konkurrent Alibaba immerhin schon auf 427,8 Milliarden Dollar. US-Ölriese Exxon Mobil, einst jahrelang unangefochten das teuerste Unternehmen werden, ist "nur" 323 Milliarden Dollar wert und wird womöglich von der US-Bank JPMorgan überholt, die es bereits auf 320 Milliarden Dollar Börsewert bringt.

Die brennende Frage, die Anleger in Bezug auf Apple haben: Wie lange hält der Aufwärtstrend noch an? Wann wird der iPhone-Hersteller 900 Milliarden Dollar wert sein, wann die Schallmauer von einer Billion Dollar erreichen? Nicht mehr allzu lange, was die 900 Milliarden Dollar betrifft, glauben Analysten.

So kühn ist die Billion nicht...

Die Rechnung ist einfach: Die Apple-Aktie kostete am Dienstag 162,91 Dollar und im Tagesverlauf sogar 163,12 Dollar, beides Rekordwerte. Für das Papier gibt es 34 Kaufempfehlungen und neun Hold-Bewertungen. Das mittlere Kursziel aus all den Schätzungen beträgt aktuell 174,16 Dollar, das sind um 50 Dollar mehr als noch vor einem Jahr. 900 Milliarden Dollar Börsewert ergeben sich bei einem Aktienkurs von 174,24 Dollar. Ein Kursgewinn von rund sieben Prozent noch, und es ist geschafft.

40,66 Prozent zugelegt hat die Apple-Aktie heuer bereits. Weitere sieben Prozent könnten durchaus drinnen sein. Doch ob das Papier so rasch auf 193,60 Dollar zieht? Das ist jener Aktienkurs, der notwenig ist, damit der Börsewert des Konzerns eine Billion Dollar erreicht. Ein weiteres Plus von 18,9 Prozent also.

Derzeit gibt nur einen einzigen Analysten, der Apple in absehrbarer Zeit dies zutraut: Brian J. White von Drexel Hamilton. Sein Kursziel für Apple liegt sogar bei 208 Dollar, um 18 Dollar über den kühnsten Vorstellungen seiner Kollegen aus anderen Analystenhäusern.

Wobei: So kühn ist die Vorstellung von einer Billion Dollar Börsewert gar nicht. Apple wird in den nächsten Monaten neue Produkte vorstellen, darunter sollen drei neue iPhone-Modelle sein. Innovationen wirken sich meist kurstreibend aus.