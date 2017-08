AUA-Chef: "Haben alle wettbewerbsrechtlichen Aspekte beachtet"

AUA-Chef Kay Kratky sieht keine Probleme mit dem Wettbewerbsrecht beim Angebot der AUA-Mutter Lufthansa für Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin inklusive Österreich-Tochter Niki. "Wir haben alle relevanten wettbewerbsrechtlichen Aspekte beachtet", sagte Kratky am Mittwoch am Rande des Forum Alpbach zur APA.

Für die insolvente Air Berlin können Kaufinteressenten nach Unternehmensangaben noch bis zum 15. September Angebote abgeben. Air Berlin will den Investorenprozess zügig abschließen, hieß es am Dienstag.

Für Kratky sollte die Entscheidung über die Zukunft von Air Berlin lieber "früher als später" passieren.

Im ersten Halbjahr 2017 sah der Passagier-Marktanteil am Wiener Flughafen folgend aus: Lufthansa-Tochter Austrian Airlines 46,8 Prozent und Eurowings & Germanwings 8,8 Prozent, Air Berlin 5 Prozent, Lufthansa 3,9 Prozent, easyJet Gruppe 3,6 Prozent und Niki 2,6 Prozent. Damit verfügte die Lufthansa Gruppe am Airport in Schwechat über einen Marktanteil von 62,5 Prozent und Air Berlin sowie Niki über 7,6 Prozent.

