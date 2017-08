104 Millionen Euro Schulden: Sechs Insolvenzen in oö. Konzern

Für die auf Textilreinigung, Mietwäsche und Berufskleidung spezialisierte Firmengruppe Wozabal war der Versuch einer außergerichtlichen Rettung nicht erfolgreich. Am Donnerstag wurden Anträge auf Eröffnung von Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung gestellt, berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870. Bei den sechs insolventen Firmen sind insgesamt 792 Arbeitsplätze betroffen.

Seit Mitte August ist es kein Geheimnis mehr, dass die Firmengruppe in argen finanziellen Schwierigkeiten steckt. 725 Löhne für Juli konnten nicht ausbezahlt werden. Die Hausbanken haben die Konten gesperrt, nachdem zwei seit Jahresbeginn eingeschaltete Sanierungsexperten das Unternehmen Anfang August unverrichteter Dinge wieder verlassen haben. Firmenchef Christian Wozabal zeigte sich trotzdem zuversichtlich, die Insolvenz abwenden zu können, was sich nach bereits kurzer Zeit als nicht machbar herausgestellt hat. Es kommt damit zur größten Insolvenz seit vier Jahren in Oberösterreich nach der Pleite der Drogeriekette „dayli“ im Juli 2013.

Insolvent sind die Wozabal-Firmen Management GmbH, Textilservice GmbH & Co KG, MPZ Medizinproduktezentrum GmbH & Co KG, Textile Logistik GmbH & Co KG (alle Linz), Sterilgut – Systeme GmbH & Co KG, Mietberufsbekleidung GmbH & Co KG, (beide Lenzing). Standorte dieser Firmen befinden sich Linz, Enns, Lenzing und Rankweil, weiters besteht ein Verteilerzentrum in Wien. Nicht von der Insolvenz betroffen sind folgende Firmen der insgesamt 950 Mitarbeiter zählenden Gruppe: Textile Vollversorgung GmbH & Co KG und Textile Vollversorgung GmbH (beide Bad Hofgastein), Umlauft Textilservice GmbH (Klagenfurt) sowie Wozabal s.r.o., Tschechien.

12 Millionen Euro freies Vermögen

Per Juli 2017 weisen die sechs insolventen Firmen Verbindlichkeiten von zusammen 104,1 Millionen Euro in den Büchern aus. Darin enthalten sind auch sogenannte Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 30,5 Millionen Euro, also Schulden, die intern gegenüber anderen Firmen der Wozabal Gruppe bestehen. Die Schulden gegenüber externen Gläubigern belaufen sich daher auf rund 73,6 Millionen Euro. Der größte Teil dieser Verbindlichkeiten besteht gegenüber Banken, Leasingfirmen, Lieferanten und Dienstnehmern.

Aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Haftungen der Firmen untereinander werden die Gläubiger bestehende Forderungen teilweise zu zwei oder mehreren Verfahren anmelden. Im Laufe des Verfahrens werden sich daher die Verbindlichkeiten der einzelnen Firmen in den Anmeldungsverzeichnissen zu deutlich mehr als den angeführten 104,1 Millionen Euro summieren. Genaue Zahlen werden nach Ablauf der Anmeldefristen feststehen, heißt es beim KSV1870.

Bewertet zu Zerschlagungswerten werden mit den Insolvenzanträgen Vermögensaufstellungen vorgelegt, in denen die Aktiva mit 37,4 Millionen Euro angesetzt sind. Davon sind nur 12 Millionen Euro freies Vermögen, der Rest ist mit Pfandrechten und Eigentumsvorbehalten belastet.

Hohe Kosten für Investitionen in Standorte, Automatisierung und Umstrukturierungsmaßnahmen sowie eine schlechte Finanzierungsstruktur mit hohem Fremdmittelanteil - das sind laut Gläubigerschützer die Insolvenzursachen.

In erster Linie gelte es nun, den Fortbestand der sechs insolventen Firmen zu sichern, damit die Sanierung überhaupt möglich wird. Nach Schuldnerangaben wurde eine Cash-Flow-Planung bis Jahresende 2017 erstellt, nach der sich eine kostendeckende Fortführung bewerkstelligen lässt. Darüber hinaus sind aber noch weitere Finanzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen erforderlich, um den Sanierungsplan umzusetzen. Die Unternehmensgruppe braucht also mit anderen Worten frisches Kapital z.B. durch einen Finanzinvestor, um mittel- und längerfristig zu überleben.

Die zuständigen Landesgerichte Linz und Wels werden die Verfahren aller Voraussicht nach noch heute eröffnen.

Großpleiten seit 2013

Die Pleiten der Wozabal-Firmen zählen in Oberösterreich zu den größten Insolvenzen der vergangenen Jahre. Gewichtiger war nur die Pleite der Schlecker-Nachfolgefirma dayli im Jahr 2013 mit Passiva von 114 Millionen Euro und knapp 3500 betroffenen Mitarbeitern. Biso Schratteneacker, Ort im Innkreis, rutschte 2015 mit Schulden von 68,3 Millionen Euro in die Insolvenz. Die Beteiligungsfirma QuadraCir aus Ohlsdorf hatte im selben Jahr Schulden von 55,2 Millionen Euro. Die Perger Baufirma GLS ging 2016 mit Schulden von 51,1 Millionen Euro pleite, Anlagenbauer Doubrave aus Attnang-Puchheim im Jahr 2013 mit 45,7 Millionen Euro. Bei der Pleite der Bäckereigruppe Ring Pan & Co aus Linz im Jahr 2015 gab es einen Schuldenberg von 39 Millionen Euro.