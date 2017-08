Expansion knabbert am Gewinn von Spar

Die volle Wirksamkeit der Zielpunkt-Übernahme sowie Zusatz-Umsätze durch die Akquise von 62 Billa-Standorten in Kroatien haben beim Spar-Teilkonzern (Spar Österreich, Hervis und Kroatien-Geschäft) zu einem Umsatzsprung geführt. Die Nettoerlöse stiegen im ersten Halbjahr 2017 um acht Prozent auf 3,03 Milliarden Euro.

Auf der anderen Seite führte die Übernahme der Billa-Märkte zu hohen einmaligen Aufwänden, die sich in einem um fast sieben Prozent auf 53,4 Millionen Euro verringerten Ergebnis vor Steuern bemerkbar machten. Auch der Nettogewinn (Periodenergebnis) ging um acht Prozent auf 37,4 Millionen Euro zurück, geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Halbjahresbericht hervor.

"Dies ist vor allem auf den umfangreichen Umstellungsprozess der bisherigen Billa-Märkte auf Spar-Märkte und auf die in diesem kurzen Zeitraum noch nicht nutzbaren Synergieeffekte zurückzuführen", heißt es im Bericht. Für das Gesamtjahr geht das Management von einer "gewohnt stabilen Ergebnisentwicklung mit verbesserten Ertrags-, Vermögens- und Finanzkennzahlen" aus.

Umsätze in Kroatien legen deutlich zu

Aufgrund einer emittierten Unternehmensanleihe veröffentlicht Spar die Halbjahresbilanz des sogenannten Spar-Teilkonzerns - dieser beinhaltet Spar Österreich, Hervis und das Kroatien-Geschäft. Ende September 2017 werde die Unternehmensanleihe zurückgezahlt. Eine neuerliche Unternehmensanleihe sei derzeit nicht vorgesehen.

Im Lebensmittelhandel verzeichnete Spar im Halbjahr ein Umsatzwachstum von 8,28 Prozent, die Sporthandelskette Hervis erlöste fast vier Prozent mehr.

Spar hat Ende März 62 Billa-Standorte sowie das Billa-Logistikzentrum in Kroatien von der Rewe-Gruppe übernommen. Durch die Übernahme ist Spar nun mit über 100 Standorten in Kroatien vertreten und hat die Marktposition in dem Land weiter ausgebaut. Die Umsätze stiegen den Angaben zufolge um 60 Prozent. Der Handelskonzern investierte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres rund 206 Millionen Euro. In der zweiten Jahreshälfte sind Investitionen von über 250 Millionen Euro geplant.

(APA)