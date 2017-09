Russland braucht Milliarden für Rettung der Bank Otkritie

Der Kapitalbedarf der russischen Bank Otkritie dürfte umgerechnet zwischen 3,6 und 5,9 Milliarden Euro liegen, sagte Vizepräsident Wassili Posdyschew in einem am Freitag veröffentlichten Reuters-Interview. Die bisher größte Rettungsaktion gab es im Jahr 2011 für die Bank of Moscow mit einem Volumen von 395 Milliarden Rubel (heute 5,8 Milliarden Euro). Das Institut wurde schließlich von der zweitgrößten Bank, der staatlichen VTB übernommen.

Die Zentralbank hatte in dieser Woche bekanntgegeben, die größte Privatbank Russlands zu übernehmen. Ursache für die Geldprobleme seien teure Übernahmen, Marktgerüchte und ein Kundenansturm auf die Einlagen gewesen, sagte der Notenbanker nun. Es gebe kein Risiko, dass die Schwierigkeiten auf andere Institute übergreifen könnten.

Die Zentralbank will mindestens 75 Prozent von Otkritie übernehmen. Langfristig habe der Staat allerdings an dem Unternehmen kein Interesse, erklärte Posdyschew. Bevor das Institut verkauft werden könne, würden aber noch zwei oder drei Jahre vergehen.

