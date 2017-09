Andritz: Großauftrag aus China

Der börsennotierte Technologiekonzern Andritz liefert zwei Pumpturbinen an das neue Pumpspeicherkraftwerk Fengning in der chinesischen Provinz Hebei. Der Auftrag der staatlichen chinesischen Energieversorgungsgesellschaft Fengning Pump Storage Co Ltd hat einen Wert von knapp 70 Mio. Euro, teilte der steirische Maschinenbauer am Montag in einer Aussendung mit.

Die Fertigstellung des Projekts ist für 2021 vorgesehen. Das Kavernenkraftwerk Fengning wird mit zwölfmal 300 MW-Einheiten - von denen die zwei drehzahlgeregelten Einheiten von Andritz geliefert werden - das größte Pumpspeicherkraftwerk der Welt sein. (APA)