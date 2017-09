In den USA bahnt sich eine Megafusion an: Der Flugzeugzulieferer United Technologies (UTC) übernimmt den Rivalen Rockwell Collins: Der Deal hat ein Volumen von 30 Mrd. Dollar - inklusive der Nettoverschuldung.

Mit der Transaktion, einer der größten in der US-Luftfahrtgeschichte, will United Technologies ein Schwergewicht in der Luft- und Raumfahrtbranche schaffen. Damit stärkt United Technologies seine Position in Verhandlungen mit Airbus und Beoing - auch bei Preisverhandlungen. "Eine Konsolidierung ist in der Branche mehr als notwendig, damit die Unternehmen bessere Erlöse erzielen", sagt Shikor Yusof, Gründer des Luftfahrt-Beraters Endau Analytics. Da die Branche derzeit sehr zersplittert ist, dürfte UTC auch nach dem Deal keine Monopolstellung erlangen. Damit dürfte es auch keine kartellrechtlichen Bedenken geben, meint Yusof.

Der Konzern UTC, zu dem der Triebwerkbauer Pratt & Whitney und der Aufzug- und Rolltreppenanbieter Otis gehört, will das Luftfahrtgeschäft nach der Übernahme in einer neuer Sparte Collins Aerospace Systems bündeln. Geleitet werden soll der Bereich vom jetzigen Rockwell-Boss Kelly Ortberg. Rockwell Collins ist in der Luft- und Raumfahrtbranche tätig und fertigt unter anderem Kommunikations-, Kontroll- und Navigationssysteme sowohl für die zivile als auch für die militärische Nutzung.

Die Übernahme entspricht einem Preis je Rockwell-Aktie von 140 Dollar. Das entspreicht einem 18-prozentigen Aufschlag auf den Rockwell-Kurs vom 4. August. Die Aktie hat knapp zehn Prozent an Wert zugelegt, seit Verhandlungen publik geworden sind. Rockwell-Aktionäre sollen dieses Angebot cash und in Aktien erhalten.