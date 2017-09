Rochaden im Versicherungskonzern VIG

Donau-Versicherung-Generaldirektor Peter Thirring wird mit 1. Juli 2018 in den Vorstand der börsennotierten Vienna Insurance Group (VIG) wechseln, neuer Donau-Chef soll Ralph Müller werden - das werde dem Donau-Aufsichtsrat vorgeschlagen, teilte die VIG am Dienstag mit. Müller legt sein jetziges Vorstandsmandat bei der VIG-Tochter Wiener Städtische Versicherung schon mit 30. September 2017 zurück.

Müller gehört seit April 2011 dem Wiener-Städtische-Vorstand an, seit 1. Jänner 2017 war er auch Vorstandsmitglied der Donau, bei der er für Risikomanagement und Rechnungswesen zuständig war. Der seit März 2016 als Donau-Chef tätige Thirring blickt auf über 30 Jahre Versicherungserfahrung zurück, hauptsächlich in der Generali-Versicherungsgruppe.

Die bis 30. Juni 2018 laufenden Vorstandsmandate in der VIG von Generaldirektorin Elisabeth Stadler, Judit Havasi und Peter Höfinger werden vorzeitig um fünf Jahre bis 30. Juni 2023 verlängert, jenes von Franz Fuchs bis 30. Juni 2020, hat der VIG-Aufsichtsrat unter Vorsitz von GD Günter Geyer ebenfalls am Dienstag beschlossen, heißt es in der Mitteilung.

Dem VIG-Vorstand sollen damit ab 1. Juli 2018 angehören: Stadler, Fuchs, Havasi, Liane Hirner, Höfinger, Thirring. Die Donau-Versicherung zählt wie die Wiener Städtische zum VIG-Konzern.

