Union will keine Eigengewächse mehr auf dem VW-Chefsessel

Wenn VW-Konzernchef Matthias Müller voraussichtlich 2020 abtritt, muss der Nachfolger nach Ansicht der Union nicht zwingend aus dem Unternehmen kommen. "Es gibt mit Sicherheit hochqualifizierte Persönlichkeiten in der deutschen Industrie, die in der Lage wären, einen solchen Konzern zu führen", sagte CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann in einem am Mittwoch veröffentlichten Reuters-Interview. Auch Branchenfremde wären an der Spitze des weltgrößten Autokonzerns denkbar. Es dürfe keinen Automatismus geben, dass nur Eigengewächse zum Zuge kämen. Vielleicht wäre es sogar gut, jemanden zu nehmen, der völlig unbelastet sei von den Skandalen der Autobranche, fügte Athusmann hinzu.

Konzernchef Müller, der Volkswagen seit knapp zwei Jahren führt, hatte sich unlängst dafür ausgesprochen, einen Nachfolger in den eigenen Reihen zu suchen. Der 64-Jährige erklärte, er spreche schon jetzt mit dem Aufsichtsrat darüber, wer sein Nachfolger werden könnte. Der Nachfolgeprozess müsse rechtzeitig eingeleitet werden. Müller hat noch einen Vertrag bis Februar 2020. Er war an die Spitze des Wolfsburger Autokonzerns gerückt, nachdem sein Vorgänger Martin Winterkorn wegen des Dieselskandals zurückgetreten war. Davor leitete Müller die VW-Tochter Porsche.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt seit einiger Zeit wegen des Verdachts der Marktmanipulation gegen die Vorstandsmitglieder des VW-Großaktionärs Porsche SE, Müller und Hans Dieter Pötsch. Zwischen den Vorständen von Volkswagen und seinem Großaktionär Porsche SE herrscht weitgehend eine Personalunion. Pötsch ist Aufsichtsratschef von Volkswagen.

Schon einmal kam jemand von außen

Ein Novum wäre es nicht, einen Manager von außen ans Steuer bei VW zu lassen. Der einstige BMW-Chef Bernd Pischetsrieder führte das Wolfsburger Mehr-Marken-Imperium vor einigen Jahren, konnte sich wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem damaligen VW-Patriarchen Ferdinand Piech aber nicht halten. Er wurde 2007 von Winterkorn abgelöst, der zuvor Chef der VW-Tochter Audi war. Immerhin kam Pischetsrieder aus der Automobilbranche. Beim US-Autobauer Ford hatte vor einigen Jahren mit Alan Mulally ein Manager aus einer anderen Branche die Fäden in der Hand. Mulally hatte seine Karriere einst beim Flugzeughersteller Boeing begonnen.

Althusmann betonte, die Nachfolge an der Spitze von Volkswagen müsse sorgfältig vorbereitet werden. Das könne Niedersachsen nicht alleine bestimmen. Am Ende werde es eine gemeinschaftliche Entscheidung des Aufsichtsrates sein. Das Land ist mit 20 Prozent zweitgrößter VW-Eigner nach der Porsche SE, über die die Familien Porsche und Piech die Mehrheit der Stimmrechte an dem weltgrößten Autokonzern halten. Drittgrößter Eigner ist das Emirat Katar.

"Ich halte nichts von Kumpanei"

Der CDU-Landesvorsitzende machte zudem klar, dass Niedersachsen auch bei einem Regierungswechsel die Sonderrolle des Landes bei dem Autobauer nicht antasten wolle. "Das VW-Gesetz bleibt und damit die Sperrminorität." Niedersachsen verfügt per Gesetz über Sonderrechte. Wichtige Entscheidungen müssen bei VW auf der Hauptversammlung mit mindestens 80 Prozent gefasst werden, so dass das Land mit seinem Anteil ein Vetorecht hat.

In Niedersachsen finden am 15. Oktober Neuwahlen statt, weil die rot-grüne Koalition durch den Übertritt einer Grünen-Abgeordneten zur CDU ihre Mehrheit verloren hat. Althusmann wirft Ministerpräsident Stephan Weil im Wahlkampf vor, öffentliche Erklärungen als Vertreter des Landes im Aufsichtsrat mit dem Autokonzern abgesprochen zu haben. "Ich würde gar nicht auf den Gedanken kommen, Regierungserklärungen mit dem VW-Konzern abzustimmen", sagte er Reuters. "Ich halte nichts von Kumpanei." Niedersachsen entsendet zwei Vertreter in das Kontrollgremium des größten Arbeitgebers des Landes. Althusmann will im Falle eines Wahlsiegs selbst in den Aufsichtsrat einziehen. Den zweiten Aufsichtsratsposten will er mit einem parteipolitisch unabhängigen Experten besetzen, einem Wirtschaftsprüfer und Autoexperten.

Umfragen sehen die CDU bei der Landtagswahl deutlich vor der SPD. Offen ist nach Meinung von Experten aber, ob es für Schwarz-Gelb reichen wird oder ob am Ende CDU und SPD in Niedersachsen eine Koalition eingehen.

(Reuters)