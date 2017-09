Bosch Mahle Turbo mit Werk in Kärnten wird chinesisch

Die Unternehmen Bosch und Mahle sind auf der Suche nach einem Käufer für das gemeinsame Tochterunternehmen "Bosch Mahle Turbo Systems" (BMTS) fündig geworden. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab, sei man sich mit dem chinesischen Private Equity Investor FountainVest einig geworden, ein Vertrag sei am Mittwoch unterzeichnet worden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Käufer beabsichtige, das gesamte Geschäft inklusive seiner 1.300 Mitarbeiter an allen Standorten zu übernehmen, heißt es in der Unternehmensaussendung. Der Vollzug des Deals steht noch unter Vorbehalt, da die zuständigen Kartellbehörden zustimmen müssen. Das 2008 von Bosch und Mahle gegründete Gemeinschaftsunternehmen hat vier Produktionsstandorte, neben Stuttgart und Blaichach in Deutschland steht eine Fabrik in St. Michael ob Bleiburg im Kärntner Bezirk Völkermarkt, der vierte Standort ist Shanghai. Der Investor will die gesamte Belegschaft übernehmen.

FountainVest plant laut der Aussendung, das Geschäft mit Turboladern weiter auszubauen und BMTS für nachhaltiges Wachstum aufzustellen. "Wir sind davon überzeugt, dass der Markt für Turbolader auch in den kommenden Jahren weiter wachsen wird, insbesondere da dieses Produkt bei Lösungen zur Schadstoffreduktion eine Schlüsselrolle spielen wird", sagte Frank Tang, Vorstandschef von FountainVest. Man werde weiterhin in das Unternehmen investieren, damit es wachsen könne. Der weltweite Markt für Turbolader werde auch in den nächsten Jahren weiter wachsen, denn der Trend zu kleinen Motoren mit Turboladern, gerade auch bei Hybridantrieben, halte weiter an.

Mahle-Konzernchef Wolf-Henning Scheider meinte, man freue sich, einen Käufer gefunden haben, der das Unternehmen "mit Entschlossenheit, den notwendigen finanziellen Mitteln und einer entsprechenden Erfolgsbilanz bei Investitionen in der Automobilindustrie weiterentwickeln und zum nachhaltigen Erfolg führen will. Rolf Bulander von Bosch betonte, durch den neuen Eigentümer würden sich Wachstumschancen in Märkten wie China und Nordamerika eröffnen.

FountainVest wurde laut der Firmenwebsite im Jahr 2007 gegründet und verwaltet eigenen Angaben zufolge derzeit Assets im Wert von 4,5 Milliarden Dollar. Die Investitionsstrategie wird als sektorübergreifend beschrieben.

