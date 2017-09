Autobauer VW hält an der Restrukturierung fest

Ein neues Team des Autokonzerns arbeite aktiv am Verkauf mehrerer Bereiche außerhalb des Kerngeschäfts, sagte VW-Vorstandschef Matthias Müller in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem "Wall Street Journal". Es gehe um bis zu 20 Prozent des VW-Jahresumsatzes, der im Vorjahr 217 Milliarden Euro betrug.

Gerüchte über eine mögliche Fusion mit Fiat Chrysler nannte Müller "Spekulation". Der Konzern führe zwar routinemäßig Verhandlungen mit vielen Rivalen. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass Volkswagen bald an einem Zusammenschluss mit einem anderen Massenhersteller beteiligt sein werde. Der Chef von Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, geht seit zwei Jahren von einer Konsolidierung der großen Automobilkonzerne aus.

VW hatte vor kurzem nach Reuters-Informationen den 1,5 Milliarden Euro schweren Verkauf der Motorradtochter Ducati auf Eis gelegt. Gründe seien Widerstand des deutschen Betriebsrats und interne Unstimmigkeiten über die Strategie, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag.

Die Liste der Asset-Verkäufe sei nicht ad acta gelegt worden, sagte Müller dem Blatt. "Aber wir lassen uns von keinem diktieren, welche Entscheidungen wir treffen sollen."

(Reuters)