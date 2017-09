Seit der Gründung im Jahr 1994 ist die im Nordwesten der USA gelegene Stadt Seattle die Heimat des US-Onlinehändlers Amazon. Inzwischen platzt die Zentrale dort jedoch bereits aus allen Nähten. In 33 Gebäuden in der Seattler Innenstadt arbeiten mehr als 40.000 Amazon-Mitarbeiter. Deshalb will das Unternehmen nun in einer anderen Stadt ein gleichwertiges, zweites Hauptquartier errichten, wie Amazon nun auf seiner Homepage bekannt gab. Und der von Jeff Bezos gegründete Konzern ruft Kommunen in den ganzen USA auf, sich um den Zuschlag zu bewerben.

Amazon lockt dabei mit Investitionen von fünf Milliarden US-Dollar und 50.000 neuen Jobs. In den "Ausschreibungsunterlagen" verweist der Konzern auf die Effekte, die Amazon für Seattle bisher hatte. So wurden bisher 5,4 Milliarden Dollar direkt investiert, die nachgelagerte Investitionen von 38 Milliarden Dollar ausgelöst hätten. Seit seinen Anfängen habe Amazon 25,7 Milliarden Dollar an Gehältern gezahlt, die von den Mitarbeitern ja großteils für ihren Lebensunterhalt lokal ausgegeben werden. Aber auch auf die Tourismusindustrie von Seattle habe der Konzern positiven Einfluss gehabt, rechnet Amazon vor: So würden jedes Jahr durch Amazon-Besucher 233.000 Nächte in Hotelzimmern gebucht werden.

Will Amazon US-Präsident Trump besänftigen?

Vorraussetzung für die Bewerbung um das zweite HQ ist, dass es sich um eine Metropolregion in den USA handelt, die über ein "wirtschaftsfreundliches Umfeld" verfügt und das Potenzial hat "technische Talente anzuziehen". Außerdem erwartet sich Amazon, dass die Kommunen "groß und kreativ denken", wenn es um Immobilienprojekte geht.

Beobachter sehen in der öffentlichen Ausschreibung und der Einschränkung auf US-Städte auch das politische Ziel, US-Präsident Donald Trump zu besänftigen. Dieser hatte in der Vergangenheit immer wieder Amazon attackiert, weil der Konzern Jobs im US-Handel zerstöre und seine Steuern nicht in ausreichendem Maße zahle.

(jaz)