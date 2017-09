Vegane Burgerkette Swing Kitchen eröffnet in Graz

Veganismus ist in der Gesellschaft angekommen. Fleischlose Gerichte gehören längst zum Standard und besonders die vegane (ohne jegliche tierische Produkte) Ernährung liegt hoch im Trend. Erfolgreich setzten Charly und Irene Schillinger vor ein paar Jahren auf diese Schiene plus dem passenden Gastronomiekonzept und starteten ihre "Real Vegan Burger" Kette in Wien. Mittlerweile gibt es im Großraum Wien vier "Swing Kitchen" Filialen, die erste steirische eröffnet noch diese Woche. “Über 2/3 unserer Gäste sind keine Veganer”, so Schillinger, “die Ernährungsgewohnheiten spielen keine Rolle mehr, wenn es um hochqualitative Burger und guten Geschmack geht!”

In Wien wird Ende November das sechste Restaurant im 9. Bezirk eröffnen und Ende des Jahres will der Vegan-Gastronom Schillinger auch nach Deutschland expandieren.

www.swingkitchen.com

(jupo)