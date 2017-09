"Kranke" Air Berlin-Piloten legen Flugverkehr lahm

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin streicht weitere Flüge. Die Begründung: "Wir verzeichnen aktuell ungewöhnlich viele Krankmeldungen der Piloten".

Die Flugkapitäne revoltieren, weil die Verhandlungen zu ihrem Übergang auf den potenziellen neuen Käufer von der Geschäftsführung abgebrochen wurden. Laut "Spiegel" sollen sich rund 250 Mitarbeiter krank gemeldet haben.

Nahezu alle Air-Berlin-Flieger blieben am Dienstagmorgen am Boden. Laut "Berliner Kurier" bereits 127 Flüge ausgefallen. Betroffen sind wahrscheinlich auch die 33 Maschinen, die Eurowings samt Besatzung von Air Berlin geleast hat.

Das Management von Air Berlin hofft jedoch, die Lage im Laufe des Tages in den Griff zu bekommen. 650 Flüge sind für heute geplant. Man will Maschinen und Besatzungen nutzen, die auf Standby sind. Zudem sollen Passagiere auf andere Flüge oder auf Zugfahrten umgebucht werden.

Passagiere sollen zuhause bleiben

Die Airline ruft die Passagiere auf ihrer Internetseite auf, nicht zum Flughafen zu kommen, sich stattdessen an die Hotline zu wenden und den Status ihres Fluges unter "www.airberlin.com/fluginfo" zu prüfen. Entstandene Mehrkosten könnten später geltend gemacht werden.

Besser funktioniert bisher der Verkaufsprozess für die gescheiterte Fluglinie: Die Interessenten können ihre Angebote bis zum 15. September abgeben. Eine Entscheidung soll schon am 21. September fallen.

Piloten fürchten Ende der Langstrecke

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) befürchtet, dass der Langstreckenbetrieb noch vorher komplett eingestellt werden könnte. VC-Präsident Ilja Schulz erwartet, dass mit einer "enormen Preiserhöhung die Langstrecke so unattraktiv gemacht werden soll, dass sie noch vor der Übernahme eingestampft werden kann".

Hintergrund könnte sein, dass man die gut bezahlten Langstreckenpiloten loswerden wolle, bevor es zu einer Übergabe von Betriebsteilen komme. "Die könnte der Insolvenzverwalter bei einer Einstellung der Langstrecke sofort entlassen", sagte Schulz. "Die Braut wird quasi für die Hochzeit hübsch gemacht. Das ist ein Skandal, den wir uns so nicht bieten lassen."

Erst am Montag hatte Air Berlin bekanntgegeben, ihr Karibik-Flugprogramm ab Düsseldorf zum 24. September einzustellen. Flüge auf die Niederländischen Antillen, nach Cancun in Mexiko, Havanna und Varadero in Kuba sowie in die Dominikanische Republik entfielen damit.