Wiener "Hofbräu zum Rathaus" ist in Konkurs

Die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 melden die Pleite einer Wiener Institution: Die Hermann Adam Gastronomiebetriebs-Gesellschaft m.b.H hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen führt ein alteingesessenes Wirthaus in der Josefstadt. Das frühere, von Gemeindepolitikern und Juristen gut besuchte "Adam" wurde vor zwei Jahren als "Hofbräu zum Rathaus" neu eröffnet. Wirt Wolfgang Adam hoffte, dass ein Hofbräuhaus in Wien neue Kundschaft anlocken würde. Dem war nicht so.

16 Dienstnehmer und 30 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Die Vermögensverhältnisse müssen im Zuge des Verfahrens erst überprüft werden.