Anlagenbauer Voith holt neuen Konzernchef von BMW

Beim deutschen Anlagenbauer Voith, der mit 19.000 Mitarbeitern und 4,3 Milliarden zu den großen Familienunternehmen Europas zählt, steht ein Führungswechsel an. Der Gesellschafterausschuss der Voith Management GmbH hat am Montag als Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden der Konzerngeschäftsführung, Hubert Lienhard, den derzeitigen Leiter der globalen Motorradsparte der BMW Group, Stephan Schaller, bestellt. Lienhard, der den Konzern seit 2008 führt, wird 2018 planmäßig mit dem Ende seiner zweiten Amtsperiode im Alter von 67 Jahren in den Ruhestand gehen. Der Wechsel an der Konzernspitze findet zum 1. April 2018 statt. Gleichzeitig wird Lienhart Mitglied im Gesellschafterausschuss. Er übernimmt das Mandat von Schaller, der diesem Gremium bereits seit Oktober 2015 angehört.

Stephan Schaller, Jahrgang 1957, studierte Maschinenbau an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Von 1981 bis 1999 folgten Management- und Führungspositionen in der BMW Group. Nach vier Jahren, zunächst als Leiter technische Planung, dann in der technischen Geschäftsleitung im Bereich Kältetechnik der Linde AG, kam Schaller 2004 als Produktionsvorstand für die Nutzfahrzeugsparte zu Volkswagen. Hier war er seit 2007 Sprecher des Vorstands der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. 2010 wurde er stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Schott AG, bevor er im Juni 2012 zum Leiter der globalen Motorradsparte der BMW Group ernannt wurde.