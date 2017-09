BASF greift nach Polyamidgeschäft von Solvay

Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF will mit einem milliardenschweren Zukauf sein Kunststoffgeschäft stärken. Geplant sei, das globale Polyamidgeschäft des belgischen Rivalen Solvay für 1,6 Milliarden Euro zu übernehmen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Der Kaufpreis berücksichtige keine Barmittel oder Fremdkapital. BASF will mit dem Kauf sein Geschäft mit technischen Kunststoffen für die Industrie erweitern und zugleich den Zugang zu den Wachstumsmärkten in Asien und Südamerika ausbauen. Es ist die erste größere Übernahme seit dem Kauf der Frankfurter Chemetall 2016 für rund 3,2 Milliarden Dollar.

Bevor jedoch ein bindender Kaufvertrag unterschrieben werden könne, müsse Solvay noch mit den relevanten Sozialpartnern sprechen. Auch die Wettbewerbsbehörden müssten grünes Licht geben. Laut BASF ist es das Ziel, den Deal im dritten Quartal nächsten Jahres abzuschließen. Ein Joint-Venture-Partner habe bereits zugesichert, BASF seine erforderliche Zustimmung zu dem ausgefertigten Vertrag erteilen zu wollen.

Solvay setzte mit seiner Polyamidsparte den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Euro um und erzielte ein operatives Ergebnis (Ebitda) von rund 200 Millionen Euro. Mit der Akquisition übernimmt BASF zwölf Produktions- sowie vier Forschungs- und Entwicklungsstandorte. In der Sparte sind weltweit 2400 Mitarbeiter beschäftigt. BASF will das von Solvay übernommene Geschäft in die beiden Unternehmensbereiche Performance Materials und Monomers integrieren.

White Tale stockt bei Clariant auf

Der aktivistische Investor White Tale ist zum größten Aktionär des Schweizer Spezialchemiekonzerns Clariant aufgestiegen. Die Amerikaner hielten 15,1 Prozent an Clariant, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Brief von White Tale an Clariant. Zuletzt hatte sich die Beteiligung auf gut zehn Prozent belaufen. Der Aktionär bekräftigte seinen Widerstand gegen die geplante Milliarden-Fusion von Clariant mit der amerikanischen Huntsman. White Tale forderte den Clariant-Verwaltungsrat auf, eine Investmentbank zu mandatieren, um alle strategischen Alternativen zur Huntsman-Transaktion zu prüfen. Finde diese Evaluation nicht statt, werde White Tale gegen den Zusammenschluss stimmen. Der Aktionär forderte Clariant zudem auf, den Bereich Plastics and Coatings zu verkaufen.

(Reuters)