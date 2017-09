Wiener Luxusartikel-Versand in Konkurs

Die Idee: ein Online-Boulevard, auf dem man von Europas feinsten Geschäften kaufen kann. Kostenloser Versand erst ab 400 Euro sollte da kein Hindernis sein, wenn Diamant-besetzte Broschen um 4980 Euro oder vergoldete Seifenspender um 1019 Euro feilgeboten werden. Die elegante Welt des Konsums, von Beatrice Tourou kreiert, hat, ausgehend von Wien, bereits in Deutschland und Großbritannien Luxus-Hersteller und Einzelhändler zum Mitmachen verführt. Durchgesetzt hat sie sich nicht. Am Donnerstag hat der Online- und Versandhändler Boulesse GmbH am Handelsgericht Wien Konkurs angemeldet. Wie der Gläubigerschutzverband AKV berichtet, sind von der Insolvenz 42 Gläubiger mit Gesamtforderungen von 229.000 Euro betroffen.

