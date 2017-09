AUA-Finanzchef Lachinger geht Ende März 2018

Finanzchef Heinz Lachinger (50) verlässt die AUA. Nach 30 Jahren im Unternehmen werde er die AUA Ende März 2018 auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen verlassen, teilte die AUA am Freitag mit. Die AUA mache sich nun auf die Suche nach einem Nachfolger, um einen möglichst geordneten Übergang zu ermöglichen.

"Heinz Lachinger hat das Unternehmen 30 Jahre mitgestaltet und Wesentliches dazu beigetragen, die Austrian Airlines von einem Staatsbetrieb in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten zu einem privaten, gewinnorientierten Unternehmen zu führen. Dass die Austrian Airlines heuer das fünfte Jahr in Folge in den schwarzen Zahlen sein wird, ist stark mit dem Wirken unseres CFOs verknüpft. Wir bedauern seine Entscheidung daher außerordentlich. Mit Heinz Lachinger verliert das Unternehmen nicht nur einen exzellenten Finanzchef und Topmanager, sondern auch einen Menschen, der das Herz am richtigen Fleck hat", wird Kay Kratky, CEO der Austrian Airlines, zitiert.

Lufthansa-Finanzchef Ulrik Svensson würdigte Lachingers "großen Beitrag für den Turn-Around der Austrian Airlines. Wir sind ihm zu Dank verpflichtet und wünschen ihm viel Erfolg für seine nächste berufliche Herausforderung."

"AUA hat das Schlimmste hinter sich"

Über Lachingers nächste berufliche Schritte ist vorerst nichts bekannt. Er habe aber nach der harten Restrukturierung des Unternehmens nun das Gefühl, dass es der AUA gut gehe und er "mit gutem Gewissen gehen kann, weil er weiß, dass die AUA das Schlimmste hinter sich hat", hieß es in der AUA. Sein Schritt sei für die AUA überraschend gekommen.

Lachinger heuerte 1988 im Bereich "Betriebswirtschaft" der Austrian Airlines an und studierte nebenbei an der Universität in Hagen Wirtschaft. 2007 folgte ein MBA für Controlling & Finance an der WU Wien. Nach verschiedenen Führungsaufgaben im Unternehmen übernahm er 2001 die Verantwortung für das Konzerncontrolling. 2002 wurde er Vice President für Controlling & Accounting. Ab 2008 zeichnete Lachinger zusätzlich für die Bereiche Procurement, Treasury, Asset Management, Versicherungen, Beteiligungsverwaltung und Risikomanagement verantwortlich. Seit Jänner 2010 gehört er als Chief Financial Officer (CFO) dem erweiterten Vorstand an. 2013 war Lachinger auch interimistischer Leiter von HR/Human Resources. Unter seiner Führung konnte 2013 ein neuer Boden-Kollektivvertrag abgeschlossen werden. Neben diversen anderen Funktionen war Lachinger ab 2009 Mitglied des Aufsichtsrates der Tyrolean Airways und zwischen 2012 bis 2015 ihr Aufsichtsratsvorsitzender.

(APA)