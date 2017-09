Makita übersiedelt Zentrale nach Niederösterreich

Der Werkzeughersteller Makita hat die Unternehmenszentrale der Österreich-Tochter von Wien nach Fischamend (NÖ) verlegt. Die Flughafen-Region will aber noch mehr Betriebe anlocken: "Alleine im letzten Jahr haben sich zwölf Firmen angesiedelt, mit vielen weiteren sind wir im Gespräch", so Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, anlässlich der Eröffnung am Freitag in einer Aussendung.

"Dass die Nähe zum Flughafen Wien für Unternehmen besonders attraktiv ist, zeigt der Zuzug von Makita und weiterer international tätiger Firmen. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze treibt die lokale Wirtschaft voran und steigert die Wertschöpfung sowie die Attraktivität der Region", sagte Thomas Ram, Bürgermeister der Stadtgemeinde Fischamend.

Auf einer Betriebsfläche von rund 23.000 Quadratmetern sind in der österreichischen Makita-Zentrale nun etwa 100 Mitarbeiter tätig.

