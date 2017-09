Hewlett Packard Enterprise will jeden zehnten Job streichen

Der IT-Konzern Hewlett Packard Enterprise (HPE) will seine Mitarbeiterzahl laut US-Medienberichten um rund zehn Prozent reduzieren. Die Entlassungen sollen noch vor dem Jahresende beginnen und etwa 5.000 Jobs betreffen, berichteten der Finanzdienst Bloomberg und das Wirtschaftsblatt "Wall Street Journal" (Freitag) unter Berufung auf Insider. HPE ließ Anfragen zunächst unbeantwortet.

HPE war im November 2015 aus der Aufspaltung des Computer-Urgesteins Hewlett-Packard hervorgegangen und übernahm unter anderem das Service-Geschäft mit Unternehmenskunden. Die Hardware-Sparte mit Computern und Druckern landete bei der Schwestergesellschaft HP Inc.

HPE leidet unter dem Wandel der Industrie und kämpft mit harter Konkurrenz etwa durch Amazon und Google. Die Internetriesen krempeln den Markt mit ihren Cloud-Diensten um, bei denen Anwendungen auf Server ins Internet ausgelagert werden. HPE-Chefin Meg Whitman hält schon länger mit Einsparungen und Personalabbau entgegen.

In Österreich sitzen in Wien die Hewlett-Packard Central Eastern European Holding GmbH (eine 100-Prozent-Tochter der Hewlett-Packard The Hague B.V in den Niederlanden) und deren Österreich-Tochter Hewlett-Packard Gesellschaft mbH mit laut Firmencompass mehr als 500 Mitarbeitern.

(APA/dpa)