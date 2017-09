Kann Zuckerberg alles verschenken und trotzdem lenken?

So macht man sich nicht nur auf Sozialen Netzwerken beliebt: Mit der neu geborenen Tochter im Arm und seiner Frau an der Seite versprach Mark Zuckerberg der gerührten Welt, bis zu seinem Lebensende fast sein gesamtes Vermögen wohltätigen Zwecken zu spenden. Freilich: Auch wenn ihm Geld nicht so wichtig ist, die Macht will sich der Facebook-Gründer nicht nehmen lassen. Sein Vermögen sind die Anteile, die er auch noch nach dem Börsengang von 2013 an seiner Firma hält. Somit hatte die Sache von Anfang an einen Haken - der jetzt spektakulär zutage tritt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2017)