ABB wird Hauptlieferant für große Batterien-Fabrik

Das Schweizer Unternehmen ABB habe mit der schwedischen Northvolt eine Partnerschaft vereinbart und liefere Industrieautomation und Elektrifizierungstechnik, wie ABB am Dienstag mitteilte. Das Werk in Schweden werde voraussichtlich 2020 die Produktion aufnehmen und für europäische Kunden aus der Automobilindustrie und anderen Branchen Batterien bereitstellen. ABB Technology Ventures (ATV) werde das Projekt in der Anfangsphase mit Startkapital unterstützen. Zu den übrigen Investoren gehört auch der Versorger Vattenfall. Northvolt-Chef Peter Carlsson ist ein frühere Manager des US-Elektroautoherstellers Tesla.

(Reuters)