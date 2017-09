Google-Rivale Baidu plant US-Börsengang für Videodienst

Der chinesische Google-Rivale Baidu will einem Insider zufolge seinen Videodienst iQiyi in den USA an die Börse bringen. Der Schritt könnte bereits im kommenden Jahr erfolgen, sagte ein Insider am Dienstag. Die Online-Videothek im Stil von Netflix könnte mit acht bis zehn Milliarden Dollar bewertet werden, hatte zuvor die Agentur Bloomberg unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet. Demnach werde iQiyi demnächst Verhandlungen mit Banken starten. Baidu und iQiyi wollten sich zunächst nicht äußern.

Der chinesische Videodienst konkurriert mit der Filme-Plattform Youku Tudou des Internethändlers Alibaba und hatte Ende vergangenen Jahres mehr als 480 Millionen monatlich aktive Nutzer. Im Februar sammelte iQiyi bereits 1,5 Milliarden Dollar bei Investoren ein, um auf dem heiß umkämpften Online-Unterhaltungssektor in der Volksrepublik mithalten zu können. US-Rivale Netflix kommt auf eine Marktkapitalisierung von fast 80 Milliarden Dollar.