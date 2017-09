Millionenpleite mit Reitsport-Events

Über das Vermögen der DFG Event GmbH aus Korneuburg wurde am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Wie die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 berichten, sind von der Insolvenz zwölf Gläubiger betroffen. Die Passiva werden mit rund 1,5 Millionen Euro beziffert.

Hauptgeschäft des Unternehmens ist die Veranstaltung von Reitsport-Events. Zu den Insolvenzursachen wird angegeben, dass zwar in den Jahren 2012, 2013 und 2015 Events am Wiener Rathausplatz sowie im Jahr 2014 im Magna Racino stattgefunden haben. Diese waren jedoch teilweise aufgrund von Schlechtwetter verlustbringend. Zwar wurden die Verluste von dritter Seite abgedeckt, im Jahr 2016 war die Austragung eines weiteren Events am Wiener Rathausplatz jedoch nicht mehr möglich. Es wurde letztlich in der Wiener Krieau abgehalten. Der Gesamtverlust bei diesem Event - Springreitlegende Thomas Frühmann schickte damals sein legendäres Pferd The Sixth Sense in die "Sportpension" - betrug laut Angaben rund 340.000 Euro. Heuer gab es kein "Vienna Masters" mehr.

Angeboten wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent. Es soll es bereits Zusagen einer Investorin geben.

DFG gehört zu je 20 Prozent Thomas und Daniel Frühmann, Hans-Georg und Benedikt Domaingo sowie Gregor Gschlenk.