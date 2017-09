Voestalpine baut neues Edelstahlwerk in Kapfenberg

Wolfgang Eder ist nicht nur ein vehementer Kämpfer für Europas Industrie – allen voran die Stahlindustrie. Er versteht es auch, wie man Spannung erzeugt. Bis zuletzt ließ sich der Boss der Voestalpine offen, ob er die nächste Groß-Investition in Österreich oder doch – wieder – im Ausland tätigt. Schließlich hat der Konzern, der sich in den letzten Jahren konsequent vom Stahlkocher zum hochprofitablen Hightech-Konzern gewandelt hat, rund eine Milliarde Euro in den USA springen lassen – für eine Direktreduktionsanlage in Corpus Christi (Texas).

Jetzt ging es um ein komplett neues Edelstahlwerk im Wert von rund 350 Millionen Euro. Am Mittwoch beriet der Aufsichtsrat – und folgte dem Vorschlag Eders und seiner Vorstandskollegen: And the Winner is – Kapfenberg.

Die Entscheidung kommt trotz extrem langer und intensiver Prüfung aller Vor- und Nachteile nicht ganz unerwartet. Denn in der obersteirischen Stadt, die zusammen mit Donawitz das zweite österreichische Produktions-Standbein der Voest neben Linz bildet, ist nicht nur das bestehende Werk beheimatet,das nun durch eine topmoderne Anlage ersetzt werden soll. Kapfenberg ist das Synonym für den Edelstahl-Spezialisten Böhler, der 2007 in einem spektakulären Coup übernommen worden ist. Industrietradition vom Feinsten also.

Dennoch: ganz selbstverständlich ist die Standort-Entscheidung auch nicht – obwohl sich die steirische Politik gehörig ins Zeug gelegt und dem Konzern den roten Teppich ausgebreitet hatte. Schließlich befinden wir uns zwei Wochen vor den Nationalratswahlen und da macht sich so eine wirtschaftspolitische Feder gut am Steirerhut.

"Alles andere als einfach"

Der Knackpunkt waren die Energiekosten. Denn die Elektroöfen brauchen viel Strom - und eine langfristige Absicherung zu vernünftigen Konditionen. Die Entscheidung machte auch schwierig, dass die beiden Hochöfen in Linz und Kapfenberg an das Ende ihrer Lebenszeit kommen. Über deren Erneuerung ist noch nicht ganz entscheiden. Ohne die Hochöfen gibt es aber kein Roheisen und ohne dieses auch keinen Edelstahl.

Wichtig waren freilich auch behördliche Genehmigungen. Eder verwies immer wieder auf die Probleme rund um die Dritte Piste des Wiener Flughafens. "Die Entscheidung, eine solche Anlage in einem Hochkostenland wie Österreich zu errichten, war alles alle denn einfach", sagte Eder nach der Aufsichtsratssitzung. Den entscheidenden Ausschlag hätten letztlich die Mitarbeiter und ihr Wissen gegeben. Immerhin sichert das Werk 3000 Arbeitsplätze.

Die Voestalpine, der just wegen der jüngsten Investitionen und Eders Kritik an der EU-Klimapolitik wiederholt vorgeworfen wurde, sie wende Österreich und Europa den Rücken zu, setzt mit der Entscheidung auch ein Bekenntnis zu Österreich und dem hieisign Wirtschaftsstandort.

Noch heuer soll mit den baulichen Vorbereitungen begonnen werden, der Spatenstich erfolgt 2018. Nach dreijährigr Bauzeit soll das modernste Edelstahlwerk der Welt 2021 den Betib aufnehmen. Der produzierte Edelstahl ist ausgangsmaterial für Flugzeugteile, Werkzeuge für die Autoindustrie, Ausrüstung für die Öl- und Gasexploration sowie die Fertigung von Komponenten im 3-D-Druck. "Damit verschaffen wir uns einen einmaligen globalen Innovationsvorsprung - auch im Hinblick auf die Digitalisierung der Prodzesse", sagte der für die Sparte High Performance Metals zuständige Vorstand Franz Rotter.

Auch was die Energieeffizienz betrifft, setzt Kapfenberg neue Maßstäbe: Geschlossene Kühlwasserkreisläufe undSWärmerückgewinnung minimieren Emissionen und den Ressourcenverbrauch.

Die Sparte High performace Metals ist globaler Marktführer bei Werkzeugstahl und beschäftigt weltweit 13.700 Mitarbeiter. 2016/17 erziele die division 2,7 Milliarden Euro Umsatz, davon die Hälfte außerhalb Europas.

Neues Werk in Donawitz

Erst gestern Dienstag hat die Voestalpine ihre neues Drahtwalzwerk im obersteirischen Leoben-Donawitz in Betrieb genommen. Investiert wurden seit 2013 insgesamt etwa 140 Millionen Euro. Produziert werden sollen dort künftig rund 550.000 Jahrestonnen Walzdraht. "Mit dieser Anlage sind wir für die nächsten zehn bis 15 Jahre topaufgestellt", sagte Metal-Engineering-Chef Franz Kainersdorfer.

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Neubaus sind beachtlich: Alleine in der Bauphase generierte das Investment den Konzernangaben zufolge eine Wertschöpfung von rund 60 Millionen Euro in Österreich, davon rund 40 Millionen Euro in der Steiermark. Weiters würden 800 Jobs gesichert (450 in der Steiermark).

Der Spartenchef des Unternehmensbereichs Metal Engineering sagte zur Entstehung des neuen Werkes, man habe vor Jahren evaluiert, ob man nur Teile der alten oder die gesamte Walzstraße neu bauen solle. "Wir sind dann aber zu dem Schluss gekommen, dass wir gleich die ganze Walzstraße ersetzen. Dazu kam, dass wir auch eine Halle für den Parallelbetrieb freihatten", so Kainersdorfer. Die alte Anlage wurde übrigens nach Südkorea verkauft.

Die neue Halle ist 700 Meter lang, die Fundamente usw. wurden von der Baufirma Porr errichtet, andere Teile von der steirischen Andritz AG, die Maschinen stammen vom italienischen Anlagenbauer Danieli, der auch die Simulationsanlage zur Ausbildung der Beschäftigten und die Software geliefert hat. Zur Zeit wird den Angaben zufolge auf einem Level von 450.000 Jahrestonnen produziert, in zwei bis drei Jahren werde die Menge erhöht. Die vollautomatisierte Anlage hat elf Walzwege; vier Spezialisten steuern sie von einem Leitstand aus. Die Durchlaufgeschwindigkeit beträgt bis zu 400 km/h. 2.000 Sensoren und 15.000 Datenpunkte unterstützen die hohe Fertigungsgeschwindigkeit.

Hergestellt werden hochfester Walzdraht für Zylinderkopfschrauben, hochelastische Kupplungsfedern oder verschleißfeste Wälzlagerrollen. Die unterschiedlich starken Drähte werden nicht nur gewalzt, sondern auch in Glühöfen wärmebehandelt und oberflächenbeschichtet. Angeschlossen ist ein Lager für rund 18.000 Tonnen Walzdraht.

Seit Anfang September wird in Donawitz in vier Schichten gefahren. 60 Prozent der Produktion sind für den "Automotive"-Sektor gedacht - in jedem modernen Pkw sind rund 120 Kilogramm Endprodukte aus Draht verbaut. Dazu gehören unter anderem auch Zündkerzenhalter. Der Rest geht in den Baubereich, konkret in Befestigungskomponenten wie etwa Anker oder auch in das Innenleben von Eisenbahnschwellen. Fast die gesamte Produktion (95 Prozent) wird aus der Steiermark in den europäischen Raum geliefert, "nur einige Spezialitäten nach Übersee", so der Metal-Engineering-Chef. Das Rohmaterial komme fast ausschließlich von der Voestalpine. "Wir arrondieren nur etwa fünf Prozent des Bedarfs anderswo", so Kainersdorfer.

Europas Top-Firmen (wie Voestalpine) wachsen stärker als US-Konkurrenz