B&C Industrieholding stellt den nächsten deutschen Manager ein

Die B&C Industrieholding GmbH, eine der größten privaten Industriebeteiligungsgesellschaften Österreichs mit Mehrheitsbeteiligungen am Faserkonzern Lenzing, am Aluminiumkonzern Amag und am Gummikonzern Semperit, bestellt Christoph Kollatz (56) als neues Mitglied der Geschäftsführung: Er komplettiert ab 1. Oktober als Hauptgeschäftsführer (COO) das Geschäftsführungsteam der B&C Industrieholding.

Christoph Kollatz startete seine Karriere bei Siemens, wo er mehrere Stationen in verantwortungsvollen Positionen durchlief: unter anderem als Leiter der Business Unit Straßenverkehrstechnik, Vorsitzender des Bereichsvorstands der Siemens Business Services sowie CEO der Siemens IT Solutions and Services. Danach war der gebürtige Deutsche Executive Vice President bei SAP und Corporate Information Officer (CIO) sowie Chief Process Officer (CPO) bei Lufthansa, bevor er als Vorstandsmitglied zum börsennotierten US-amerikanischen Aluminiumkonzern Alcoa Inc. wechselte (wo der Deutsche Klaus Kleinfeld, Ex-Siemens-Chef, als CEO tätig war). Zuletzt war der promovierte Wirtschaftsingenieur Kollatz als Vorstandsmitglied Strategie und Corporate Services beim „Light weight-solutions“-Unternehmen Arconic Inc., das durch Abspaltung von Alcoa entstanden ist, in New York tätig.

Kollatz wird als Hauptgeschäftsführer (COO) der B&C Industrieholding die Gesellschaft gemeinsam und gleichrangig mit Patrick Prügger (CFO) und dem neuen, ebenfalls aus Deutschland geholten Technik-Geschäftsführer Felix Fremerey (CTO) führen.

Wolfgang Hofer, Vorsitzender des Aufsichtsrates der B&C Industrieholding zur Bestellung des neuen Geschäftsführers: „Wir sind sehr froh, mit Christoph Kollatz und Felix Fremerey, der jüngst zu uns gestoßen ist, zwei im internationalen Geschäft sehr erfahrene Manager für unser Geschäftsführungsteam gewonnen zu haben. Sie werden auch der weiteren Internationalisierung und Professionalisierung der Aufsichtsratsarbeit in unseren Kernbeteiligungen einen starken Impuls verleihen.“

Weitere Neubesetzungen

Nach dem Tod des langjährigen Vorstandsmitgliedes Georg Bauthen wurde der Wiener Jurist Stefan Fida (38) neu in den Stiftungsvorstand der B&C Privatstiftung bestellt. Hanno Bästlein, Geschäftsführer der B&C Holding Österreich, einer weiteren Tochtergesellschaft der B&C Privatstiftung, wechselt mit 1. Oktober von der Geschäftsführung in den Beirat. Die Geschäftsführung übernimmt Christoph Kollatz gemeinsam mit Patrick Prügger, der schon bisher die Finanzen der B&C Holding-Gesellschaften betreut. Bästlein bleibt weiter Aufsichtsrat der B&C Industrieholding, Vorsitzender des Lenzing-Aufsichtsrates und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Amag.

