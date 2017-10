Entscheidende Phase im Überlebenskampf des Küchenbauers Alno

Für den ums Überleben kämpfenden Küchenbauer Alno hat eine entscheidende Phase begonnen. Das Amtsgericht Hechingen beschloss die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, teilte der Insolvenzverwalter Martin Hörmann am Montag mit. Zudem muss die Traditionsfirma nun wieder selbst die Personalkosten tragen. Monatelang hatte die Bundesagentur für Arbeit die Kosten übernommen. Das ist seit 1. Oktober vorbei.

Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, heißt es vom vorläufigen Insolvenzverwalter Martin Hörmann. Zum genauen Stand der Dinge äußert er sich nicht, generell beschreibt er die Lage als schwierig.

Die Option, den Alno-Konzern mit Sitz in Pfullendorf (Baden-Württemberg) mit seinen rund 1.600 Mitarbeitern als Ganzes zu verkaufen, war schon lange eher unwahrscheinlich; seit Montag ist sie definitiv vom Tisch. Denn der Insolvenzverwalter Martin Hörmann verkündete auch den Verkauf der Tochterfirma Pino aus Coswig in Sachsen-Anhalt. An wen und wie hoch die Kaufsumme war, wurde nicht mitgeteilt. Dieses im Billigsegment tätige Unternehmen mit 230 Beschäftigten gilt als finanziell viel versprechendster Teil des Alno-Konzerns. Damit der Verkauf gültig wird, müssen die Kartellbehörden noch zustimmen - das gilt als sehr wahrscheinlich.

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens dürfte Hörmann bald harte Ansagen machen müssen. So könnte er Mitarbeitern kündigen. Zudem könnte er sich von Miet- oder Leasingverträgen trennen, um finanziellen Ballast zu drücken. An diesem Mittwoch soll die Belegschaft der Konzernstandorte über die neuen Entwicklungen informiert werden.

Alno hat noch rund 1.600 Mitarbeiter, davon etwa 700 in der Zentrale in Pfullendorf - dort gibt es neben dem Edelküchen-Fabrikanten Alno AG noch ein Logistikunternehmen. Für die auf Mittelklasse-Küchen spezialisierte Tochter Wellmann in Enger (Nordrhein-Westfalen) arbeiten 400 Menschen, für die Billigküchen-Tochter Pino in Coswig (Sachsen-Anhalt) 230. Die Übrigen sind im Ausland tätig.

Derzeit ruht die Produktion, da nicht genug Geld für Materialkauf und andere Posten vorhanden ist. Immerhin eine gute Nachricht hatte der Insolvenzspezialist vorige Woche verkünden können: Alno bekam einen Kredit über seschs Millionen Euro. Mit dem Geld kann die Firma vorerst Personalkosten stemmen - wie lange, ist unklar. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) zufolge kam dieses Darlehen von der britischen Investmentgesellschaft Riverrock. Für die anderen Konzernteile gibt es laut Insolvenzverwalter weitere Interessenten. Führen die weiteren Verkaufsbemühungen ins Leere, wird Alno abgewickelt.

