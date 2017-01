Banken können Kunden nun auch via Video identifizieren

Ab Dienstag können sich Kunden von Banken, Versicherungen und Wertpapierfirmen den persönlichen Besuch in der jeweiligen Filiale ersparen und sich mittels Video identifizieren lassen. Allerdings müssen die zu identifizierende Person und sämtliche benötigte Ausweise klar zu sehen sein.

Dazu gehört laut Finanzmarktaufsicht (FMA), dass der potenzielle Kunde seinen amtlichen Lichtbildausweis vor der Kamera in einer Weise horizontal und vertikal kippt, dass die holografischen Sicherheitsmerkmale durch speziell geschulte Mitarbeiter überprüft werden können, so die FMA am Montag in einer Aussendung.

(APA)