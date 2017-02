Schmecken Manner-Schnitten im Westen wirklich besser?

Große Aufregung bei Österreichs Nachbarn im Osten: „Manner-Schnitten sind in Ungarn nicht so knusprig wie in Österreich“, beklagte die ungarische Nahrungsmittelsicherheitsbehörde Nebih nach einem Vergleichstest mehrerer Markenartikel. Und Manner ist nicht alleine: Auch Packerlsuppen von Knorr oder Nutella von Ferrero sollen in Österreich cremiger sein als jenseits der ungarischen Grenze. Coca Cola schmecke in Budapest nach dem Urteil der Behörde hingegen „weniger reich und komplex“ als in Wien. Janos Lazar, Stabschef des rechtspopulistischen Premierministers Viktor Orbán, sprach vom „größten Skandal der jüngeren Geschichte“ und kündigte Untersuchungen an.

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 4 Minuten

637 Wörter

1 Bild Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden