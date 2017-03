Heimischer Haushalt gibt monatlich 160 Euro für Frischeprodukte aus

Die Ausgaben der heimische Haushalte für Frische-und Fertigprodukte ohne Brot und Gebäck sind 2016 im Vorjahresvergleich bei 140 Euro pro Monat stagniert. Den wertmäßig höchsten Anteil machten Fleisch und Fleischwaren sowie Milchprodukte, Obst und Gemüse aus. Einen Boom erleben laut der neuesten RollAMA-Marktanalyse für 2016 Lebensmittel für den schnellen Einsatz in der Küche. Die mengenmäßig meistverkauften heimischen Frischeprodukte sind Milch, Erdäpfel und Äpfel. Umsatzmäßig sind es Schnittkäse, Schweine- und Rindfleisch sowie Schinken.

Der Marktanteil der Diskonter ist 2016 auf 30 Prozent gestiegen. Laut AMA-Marketing profitieren sie dabei von der Zielpunkt-Pleite. Das Aus dieser Kette hat auch die Konzentration im heimischen Einzelhandel weiter ansteigen lassen. Die drei größten Unternehmen - Rewe, Spar und Hofer - vereinigten 88 Prozent der Einkäufe im Lebensmitteleinzelhandel auf sich.

Der Anteil der eingekauften Bioprodukte nach Wert ist bei fast allen Produkten angestiegen.

Ein Rückgang wurde auch in der Einkaufsfrequenz verzeichnet. Somit setzte sich ein jahrelanger Trend fort. Voriges Jahr gingen die Konsumenten im Durchschnitt zehn Mal seltener pro Jahr einkaufen als noch 2011. Der Aktionsanteil ging im Vorjahr nach Jahren eines Anstiegs wieder leicht auf 23 Prozent zurück. 23 Prozent der Frischeprodukte werden im Angebot gekauft, bei Fleisch sind es sogar 33 Prozent.

Im Trend lieg alles, was beim Zubereiten und beim Einkaufen schnell und leicht geht. So sind beispielsweise Schnittkäse in Selbstbedienung und kochfertiger Reibkäse seit Jahren Gewinner bei den Marktanteilen. Bei Wurst und Schinken schaut es ähnlich aus: Aufgeschnittene Ware erlebt einen Boom. Die Konsumenten sind bereit, dafür mehr zu bezahlen. Immer mehr gekauft werden auch Fleischteile für die schnelle Küche - Filetsteaks, Beiried-Schnitten und Hendlfleisch legen seit Jahren überdurchschnittlich stark zu.

Die Österreichischen Haushalte kaufen aber nicht nur im Supermarkt ein. 26 Prozent der RollAMA-Haushalte kaufen einmal in der Woche beim Bauernmarkt oder Hofladen ein. Das am häufigsten direkt vom Bauern gekaufte Produkt sind Eier.

(APA)