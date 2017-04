Zalando holt die Retoure ab

Die Retouren von den Konsumenten zurück zum Verkäufer sind ein ganz wesentlicher Kostenfaktor im Online-Handel. Die Retourenquoten bewegen sich abhängig von der Branche bis zu 60 Prozent. Speziell im Schuh- und Modehandel werden Quote in diesem Ausmaß kolportiert. Nun will Zalando diese Hürden im E-Commerce abbauen. Der Online-Händler testet in Leipzig, Dresden, Stuttgart und München die Retouren-Abholung, in Leipzig und Dresden wird zusätzlich die Lieferung am Tag der Bestellung (Same Day Delivery) pilotiert, berichtet die Online-Fandelsplattform "etailment".

Kunden in Berlin, Gent, Paris, London und den Niederlanden können ihre Retoure bereits am Wunschort abholen lassen. Die taggleiche Lieferung testet Zalando aktuell auch in Amsterdam, Berlin, Köln und Düsseldorf sowie ausgewählten Städten im Ruhrgebiet. Wie wird der Mitbewerb auf die Maßnahme von Vorreiter Zalando reagieren? Den Kunden kann es egal sein, sie applaudieren. Zalando war ja auch einer der ersten Anbieter, der mit der kostenlosen Retoure startete.

(red.)