Heimische Silversurfer scheuen Internet-Banking

Online-Banking ist in Österreich beliebter als im EU-Schnitt. 53 Prozent der Österreicher ab 16 Jahren machten im Vorjahr Bankgeschäfte übers Internet. Der Durchschnitt der 28 EU-Länder lag bei 49 Prozent, so das EU-Statistikamt Eurostat. Dennoch hinkt Österreich hinter den Spitzenreitern aus Nordeuropa deutlich hinterher. Ganz vorne findet sich Dänemark, gefolgt von Finnland und den Niederlanden.

In Bulgarien und Rumänien hat sich das digitale Banking hingegen noch nicht durchgesetzt. Aber auch Italien überrascht durch einen geringen Anteil von Internet-Banking.

In Österreich wird Online-Banking von der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen am stärksten genutzt. Mit dem Alter nimmt die Bereitschaft, Bankgeschäfte im Netz zu machen, ab.

Im internationalen Vergleich fallen die heimischen Altersgruppen ab 55 jedoch zurück. Während im EU-Durchschnitt 39 Prozent aller 55-bis 64-Jährigen auf Internet-Banking setzen, sind es hierzulande nur 37 Prozent. Noch größer wird der Abstand gegenüber der EU bei der Altersgruppe 65 bis 74 Jahre. 26 Prozent wagen sich in der EU in das Internet zum Online-Banking, in Österreich sind es nur 22 Prozent.

In dicht besiedelten Gebieten ist der Anteil höher als in dünn besiedelten Gegenden. Auch nutzen Personen mit einer höheren Bildung das Internet für die Bankgeschäfte drei Mal häufiger als Personen mit einer formal niedrigen Bildung. Hingegen fällt der Unterschied zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Einkommensquartil mit 50 gegenüber 61 Prozent relativ gering aus.

Ingesamt hat die Online-Nutzung seit 2010 in allen Kategorien deutlich zugenommen- Vor sieben Jahren hatten laut Eurostat erst 38 Prozent aller Österreicher E-Banking-Erfahrung gehabt.

