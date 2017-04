Test: Glyphosat in allen konventionellen Grüntees

Die Arbeiterkammer (AK) hat gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation Global 2000 nun 15 Grüntees auf Pestizid-Rückstände untersucht und findet beunruhigende Ergebnisse: Kein einziger Tee war völlig frei von Pestizidrückständen. Die höchsten Rückstandsmengen stammen von dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat – auf allen neun untersuchten konventionellen Grüntees war das umstrittene Mittel zu finden.

Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, das von der WHO als wahrscheinlich krebserregend eingestuft ist, wird der AK zufolge in letzter Zeit in den verschiedensten Lebensmitteln wie Mehl, Brot und sogar Bier nachgewiesen. Der Test zeigt, dass selbst Grüntee, der als besonders gesund und wohltuend gilt, mit Rückständen des Pestizids belastet ist.

Die nachgewiesenen Mengen stellen jedoch keine akute Gesundheitsgefährdung für die KonsumentInnen dar. Ein Großteil der gefundenen Wirkstoffe steht jedoch im Verdacht, hormonell wirksam zu sein. Diese Substanzen können schon in geringsten Dosen in den Hormon-Haushalt des Körpers eingreifen. Außerdem sind die Auswirkungen von Pestizid-Gemischen bisher noch wenig erforscht und auch nicht gesetzlich geregelt.

Gefährdung für ArbeiterInnen

Der Nachweis von Glyphosat in Lebensmitteln ist schwierig und teuer, deshalb wird bei Routinekontrollen auf Pestizid-Rückstände dieser Wirkstoff meist gar nicht überprüft. Der Test zeigt jedoch, dass selbst ein in mehreren Schritten verarbeitetes Produkt wie Tee sogar nach der Trocknung und Fermentierung noch Rückstände aufweist. Die in der Tee-Plantage versprühten Mengen von Glyphosat müssen also immens sein und können eine Gefährdung für die Arbeiter darstellen.

Zudem wurden in einzelnen Tees bis zu 15 verschiedene Wirkstoffe gefunden, darunter neun Pestizide, die in der EU gar nicht mehr zugelassen sind. Diese Verbote gelten aber nicht für importierte Lebensmittel: So lange der gesetzliche Höchstwert für Pestizid-Rückstände eingehalten wird, ist das Produkt in der EU verkehrsfähig. Dieser Höchstwert ist jedoch für einige Wirkstoffe bei Tee bis zu 300-mal höher als bei vergleichbaren Produkten wie Kräutertee, Kaffee oder Kakao.

