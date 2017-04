Heimische Treibstoffpreise deutlich billiger als im EU-Schnitt

Auch wenn kurz vor den Osterfeiertagen fast schon traditionell die Treibstoffpreise an den Zapfsäulen noch oben klettern, liegt die heimischen Preise deutlich unter dem EU-Schnitt.

Die durchschnittlichen Treibstoffpreise an der Tankstelle (Bruttopreise inklusive aller Abgaben und Steuern) betragen einer Aussendung des Wirtschaftsministeriums zufolge aktuell für Eurosuper 95 in Österreich 1,194 Euro pro Liter und im Durchschnitt aller 28 EU-Staaten 1,375 Euro pro Liter. Der Bruttopreis für Eurosuper liegt damit in Österreich um 18,1 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt.

Schließen Eurosuper-Preise – (c) bmwfw

Die Bruttopreise für Dieselkraftstoff betragen in Österreich 1,117 Euro pro Liter und im EU-Schnitt 1,228 Euro pro Liter. Der Bruttopreis für Dieselkraftstoff liegt demnach in Österreich um 11,1 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt.

Schließen Dieselpreise – (c) bmwfw

(red.)