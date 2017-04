ÖBB-Vorteilscard kostet ab Sommer nur noch 66 Euro

Ab Ende Juni, pünktlich zur Reisezeit, senken die ÖBB den Preis für die Vorteilscard Classic von 99 auf 66 Euro - allerdings nur im Online-Shop. Bestellt man die Ermäßigungskarte am Schalter, kostet sie weiterhin 99 Euro. Das haben die Bundesbahnen auf der heutigen Bilanzpressekonferenz bekanntgegeben. Man wolle die Kunden mit dem Angebot einladen, "in die digitale Welt der ÖBB einzutreten", erklärt Pressesprecher Bernhard Rieder im Gespräch mit der "Presse". Der niedrige Preis mache die Karte extrem attraktiv, immerhin würde sie sich schon bei einer einzigen Fahrt von Wien nach Innsbruck rentieren. Das neue Angebot gilt sowohl für Neukunden als auch für solche, die ihre Karte verlängern wollen.

Die Vorteilscard Classic gilt ein Jahr lang, wer Tickets online oder am Automaten kauft, erhält 50 Prozent Ermäßigung, am Schalter gibt es 45 Prozent. Anders als etwa die Vorteilscard Senior ist die Ermäßigungskarte an keine Bedingungen geknüpft.

Eine Preiserhöhung - zuletzt wurden die Preise im Dezember erhöht - sei mit der günstigeren Vorteilscard nicht verbunden, versichert Rieder. Auch auf das Sparschiene-Kontingent, das ebenfalls nur online verfügbar ist, habe die Preisreduktion keinen Einfluss.

(sk)