Wie lange die Europäer für das Briefporto arbeiten müssen

Das Briefporto in Österreich liegt für einen Standardbrief mit 0,68 Euro im europäischen Mittelfeld, geht aus einer am Freitag veröffentlichten Studie der Deutschen Post hervor. Der europäische Durchschnittspreis für einen inländischen Standardbrief liegt bei 0,88 Euro. Österreich liegt auf der 31 Länder umfassenden Porto-Rangliste auf Platz 19.

Am teuersten ist das Verschicken eines Briefes in Dänemark. Die niedrigsten Nominalpreise gibt es in Malta.

Schließen Nominalpreis Standardbrief Europa – (c) Deutsche Post

Untersucht wurde in der Briefpreisstudie am Beispiel eines Industriearbeiters auch, wie lange in den einzelnen Ländern gearbeitet werden muss, um das Porto für einen Standardbrief bezahlen zu können. Österreich gehört dabei zu den Ländern mit den erschwinglichsten Briefporti. Kürzer muss ein Industriearbeiter nur noch in drei Ländern arbeiten. Am längsten muss ein Arbeiter in Bulgarien werken, um sich das Geld für einen Standardbrief zu verdienen.

Schließen Arbeitsminuten pro Briefpreis – (c) Deutsche Post

(APA)