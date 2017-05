Bereits jeder zweite Österreicher erledigt Bankgeschäfte online

Über vier Millionen Österreicher ab 14 Jahren, also 57 Prozent, nutzen mittlerweile Online-Banking. Damit hat sich die Zahl der User seit 2015 mehr als verdoppelt. Damals waren es erst 28 Prozent. Schwung in die Sache brachte vor allem die mobile Internetnutzung mit Smartphones und Tablets. Beim Online-Banking steht Benutzerfreundlichkeit ganz oben auf der Agenda: "Alles muss mit drei bis vier Klicks erledigt werden", so die Erste Bank am Mittwoch.

Mit kundenfreundlichen Apps wollen Banken aber nicht nur Nutzer anlocken, sondern auch die Konkurrenz durch Fintechs, die zahlreich aus dem Boden sprießen, im Zaum halten. Zudem widmen sich auch Amazon und Apple verstärkt dem Thema Zahlungsverkehr. "Banken haben das Thema E-Commerce vor zehn Jahren verschlafen", sagte Peter Bosek, Retailvorstand in der Erste Group, am Mittwoch.

Jeder Fünfte ist über 50

Bei der Erste Bank zählt man mittlerweile doppelt so viele Log-ins über Smartphones und Tablets wie über PCs. Montag ist laut Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Erste Bank, der "Online-Banking-Tag". Bis zu 15 Zugriffe pro Sekunde werden nach dem Wochenende getätigt. Der durchschnittliche User ist 37 Jahre alt, jeder fünfte Nutzer ist über 50.

Die digitale Plattform der Erste Bank und Sparkassen namens "George" zählt zwei Jahre nach der Einführung über eine Million Nutzer. "Wir wollen erreichen, dass jeder dritte Online-Banking-Nutzer in Österreich "George" verwendet", so Boris Marte, Leiter des Innovationslabors der Erste Bank.

"Cyberkriminalität ein großes Thema"

Mit der digitalen Plattform will sich die Erste Bank auch gegen Fintechs aufstellen. Durch die europäische Richtlinie zum Zahlungsverkehr (PSD2) müssen Banken ab Jänner 2018 ihren Konkurrenten und Drittanbietern auf Kundenwunsch Zugriff auf deren Konten und Daten ermöglichen. Davon können besonders Fintechs profitieren, die mit ihren Services beispielsweise das gesamte Finanzleben des Kunden verwalten.

Auch wenn Online-Banking immer mehr an Bedeutung gewinnt, gibt es Skeptiker. 20 bis 25 Prozent der Österreicher sind laut Bosek bezüglich der Datensicherheit misstrauisch und können sich nicht mit Online-Banking anfreunden. "Cyberkriminalität ist natürlich ein großes Thema", so Bosek. Beim digitalen Banking der Erste Bank gibt es laut Bosek für solche Fälle quasi eine Vollkasko-Versicherung für Privatkunden, die knapp 2 Euro pro Monat kostet.

(APA)