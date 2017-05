Informiert wird im Internet, gekauft im Geschäft

Das Flugblatt und das Schaufenster sind Top-Bedarfsauslöser, Fotos inspirieren, das Internet informiert, gekauft wird im Laden. Das sind die wesentlichen Erkenntnisse einer Studie zur Customer Journey im Einzelhandel.

Als Informationsquelle Nummer eins hat sich das Internet durchgesetzt: In der Hälfte aller Kaufprozesse wird im Netz recherchiert und verglichen. Dabei ist die Suchmaschine in der Regel die erste Anlaufstelle, es werden aber auch konkrete Websites von Händlern oder Marken aufgerufen. Immerhin ein Drittel der Käufer scannen ihre Umwelt nach Flugblättern, Prospekten, Katalogen und Zeitungsinseraten.

Der tatsächliche Kauf wird dann überwiegend im stationären Geschäft getätigt – weil der Kunde das Produkt real sehen und bestenfalls sofort mitnehmen will. Die Studie belege, was wir aus Gesprächen mit Händlern wissen, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Nämlich dass der ROPO-Effekt nicht wirklich dominiert. Als solcher wird das Verhalten von Konsumenten bezeichnet, die zuerst im Internet recherchieren und dann im stationären Laden kaufen. Denn nur elf Prozent der Online-Käufer informieren sich vorab im Geschäft über das Produkt. Im Gegenteil: Die Rolle des Internets als „Showroom“ für den stationären Handel überwiegt bei Weitem. Dreimal so viele Kunden hingegen recherchieren online und kaufen dann gut informiert stationär.

Schließen Vergleich – (c) Studie Customer Journey

Der Hauptauslöser für einen Kauf bleibt der konkrete Bedarf oder die Beschaffung eines Ersatzes ist. Aber bereits in 38 Prozent der Fälle war der Kauf extern inspiriert: Gespräche mit Freunden, der Point of Sale und Werbung sind die Top-Ideengeber. Die am stärksten bedarfsauslösende Werbeform ist mit Abstand das gute alte Flugblatt mit 42 Prozent, vor der TV-Werbung mit 21 Prozent oder Print-Inseraten mit 12 Prozent.

Je größer die Anschaffung, desto länger ist der Prozess der Informationssuche, zeigt die Studie: Bei Küche oder Neuwagen vergehen von der Idee bis Kauf etwa 90 Tage, bei Laptop und Smartphone immerhin 30 Tage. Nur über Schokolade, Gesichtspflege oder T-Shirt wird zügig entschieden, wenn nicht gleich völlig spontan erworben.

Es darf ein bisserl mehr sein

Wer A kauft, könnte doch auch B kaufen: Dieses Prinzip des Cross-Selling ist laut Studie über die meisten Warengruppen hinweg erstaunlich hoch. Abgesehen von der Kategorie Reisen hat mindestens jeder vierte Kunde mindestens ein weiteres Produkt gekauft.

Schließen Zusatzkauf – (c) Studie Customer Journey

Eine Fazit der Studie ist, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche und des E-Commerce heute noch einiges gelte, was schon immer galt. Unerlässlich bleiben die stationären Kernkompetenzen des Handels – Sortiment, Beratung, Verfügbarkeit sowie gedruckte Werbung. Und ebenso unverzichtbar seien heute seine digitalen Kompetenzen, wenn er seine Kunden entlang der Customer Journey nicht verlieren wolle. Umso mehr da die Präsenz im Internet mittlerweile einen entscheidenden Beitrag zu den stationären Umsätzen leisten kann.

(red.)