Österreicher trinken im Schnitt 76 Liter Milch pro Jahr

Die Milch steht in der öffentlichen Kritik. Das denkt man zumindest, wenn man einschlägige Gesundheitsforen und Ernährungsratgeber liest. Fragt man die österreichische Bevölkerung, dann hat die Milch ihre weiße Weste nach wie vor behalten. Am Donnerstag wird der Weltmilchtag zum 60. Mal in mehr als 30 Ländern gefeiert. Anlässlich dieses Jubiläums erkundete die AMA in einer Umfrage, wie Herr und Frau Österreicher über die Milch und Milchprodukte denken. Demnach schätzen acht von zehn Befragten Milchprodukte aufgrund ihres Geschmacks, ihrer gesundheitlichen Aspekte und ihrer Natürlichkeit sehr. 84 Prozent stehen Milch sehr oder eher positiv gegenüber, elf Prozent neutral. Die Begeisterung für Milch steigt mit dem Alter der befragten Personen. Nur fünf Prozent der Befragten können der Milch keine Vorteile abgewinnen.

Mit Milch und Milchprodukten werden spontan drei

Eigenschaftsfelder assoziiert: Geschmack, gesundheitlicher Nutzen und

Natürlichkeit. 41 Prozent nennen den guten Geschmack, 36% attestieren der

Milch einen gesundheitlichen Nutzen. Vor allem Personen über 50 Jahre

bewerten den ernährungsphysiologischen Aspekt überdurchschnittlich

hoch. Die Fragestellung mit gestützten Eigenschaften bekräftigt

dieses Ergebnis: Acht von zehn Personen schätzen den Geschmack. Knapp dahinter folgen Werte wie vielfältig, wertvoll, hochwertig und

nährstoffreich.

Jeder Dritte greift einmal täglich zu Molkereiprodukt

Der Konsum von Milch wurde in den vergangenen Jahren verstärkt

diskutiert. Die AMA wollte wissen, ob sich die Einstellung zu Milch

und Milchprodukten über Generationen verändert hat. 62 Prozent der Befragten

denken, dass sie zur Milch eine ähnliche Einstellung haben wie ihre

Eltern. Ein Drittel glaubt allerdings, dass die Eltern eine bessere Meinung über Milch hatten. Den Grund dafür ortet die AMA im damals engeren Bezug zur Landwirtschaft und zur Milchproduktion.

98% der Befragten verwenden Milch und Milchprodukte regelmäßig.

Knapp ein Drittel konsumiert Molkereiprodukte einmal täglich, 40%

mehrmals. Das beliebteste Milchprodukt ist Käse. Nur 2% gaben an, Käse

selten bis nie zu essen, weil er ihnen nicht schmeckt.

Beliebteste Milchprodukte: Käse, Milch, Butter, Kakao

Schon an zweiter Stelle im Beliebtheitsranking folgt pure Milch.

Neun von zehn Befragten trinken sie regelmäßig. Konsumiert jemand

keine Milch, schmeckt sie nicht oder wird schlecht vertragen. Die

Verwendung von Butter ist eine Frage des Alters und damit des

Kochens. Menschen ab 30 haben einen deutlich höheren Butterkonsum als jüngere. Ein Milchgetränk sticht ganz klar heraus: Kakao erfreut sich

in der Zielgruppe der 16- bis 29-Jährigen extrem großer Beliebtheit.

Kaffee und Milch gehören für viele Österreicher offenbar

unzertrennlich zusammen. Eine Studie der AGES in Zusammenarbeit mit

der AMA aus dem vergangenen Jahr ergänzt die Zahlen zur Verwendung

von Milch im Haushalt: Gut ein Drittel des Packerls wird in den Tee

oder Kaffee gegossen, 21 Prozent werden als Zutat zum Kochen und Backen verwendet, jeweils rund 15 Prozent für Müsli und Cerealien, pur zum Trinkenoder als Milchmischgetränk.

Ein Haushalt in Österreich umfasst im Schnitt 2,2 Personen. Ein

Drittel der Haushalte verbraucht zwischen ein und zwei Liter Milch in der

Woche. 39% der Haushalte zählen mit mehr als drei Liter pro Woche zu den Großverbrauchern. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch beträgt 76 Liter pro Jahr.

Verzichtet jemand auf Milch, liegt das in erster Linie an einer

Unverträglichkeit. Die Hälfte der Personen, die Milchprodukte nicht

vertragen, hat die Vermutung von einem Mediziner oder

Ernährungsberater bestätigen lassen. Ihr Anteil an der

Gesamtbevölkerung liegt laut dieser Studie aber unter fünf Prozent. Jeder

zehnte Befragte konsumiert ausschließlich oder häufig laktosefreie

Milchprodukte, 61 Prozent verwenden sie nie.

Zwei Drittel der Umfrageteilnehmer haben Milchersatzprodukte noch

nie ausprobiert. Bei jenen, die sie verwenden, steht Kokosmilch an

der Spitze der pflanzlichen Alternativen, vor allem bei Frauen und

Menschen unter 29 Jahren - und hier wohl in erster Linie als Zutat in

asiatischen Gerichten. Andere pflanzliche Drinks haben untergeordnete

Bedeutung.

AMA Marketing-Chef Michael Blass fasst die Studienergebnisse so

zusammen: "Milch wird seit Generationen als wertvolles Nahrungsmittel

von vielen Konsumenten geschätzt. Zum 60-Jahr-Jubliäum des

Weltmilchtages wollen wir dem Respekt zollen und lassen einen

Klassiker der österreichischen Milchwirtschaft wieder aufleben: Das

gute alte Milchglas anno 1968. Damals gut, heute gut", so Blass. Das

Milchglas ist kostenlos bei zahlreichen Veranstaltungen der

Molkereien in ganz Österreich sowie im Webshop der AMA unter

shop.amainfo.at erhältlich.