Österreicher laufen mit doppelt so viel Bargeld herum wie Franzosen

74 Euro hat jeder Österreicher im Schnitt in seiner Geldtasche. Das hat eine Umfrage der ING DiBa Bank ergeben. Mit diese Barschaft in Portemonnaie oder Hosentaschen sind die Österreicher in Europa in einer Spitzengruppe. Denn Deutsche tragen noch 63 Euro mit sich, Italiener 61 Euro. Deutlich weniger ist es in Spanien (44 Euro), den Niederlanden und Tschechien (35 Euro) und Frankreich (34 Euro).

Übertroffen werden die Österreicher, wenn es ums Barzahlen im Alltag geht, noch von Konsumenten in der Türkei - hier liegen im Schnitt umgerechnet 79 Euro im Geldbörsl - und in Luxemburg (75 Euro), so die Umfrage, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Andernorts in Europa wird viel öfter bargeldlos gezahlt. Schlusslicht in der aktuellen Umfrage sind die Polen (28 Euro).

Für ihre Studie hat die ING DiBa Gruppe mit dem Institut Ipsos Ende Februar 2017 knapp 13.000 Personen ab 18 Jahren in 13 Ländern Europas befragt, in Österreich wurden 1.000 Personen interviewt. Es war eine online-Umfrage.

Geldtaschen der Männer sind praller gefüllt

85 Prozent der Österreicher tragen demnach "zumeist" Bargeld bei sich, heißt es in der Umfrage weiter. Männer (88 Prozent) etwas öfter als Frauen (82 Prozent). Auch sind die Geldtaschen der Männer im Schnitt weiter etwas praller gefüllt.

Bemerkenswert war nach Angaben der ING DiBa Austria, dass in Österreich bei den Befragten auch 88 Prozent bei den 18- bis 24-Jährigen und 78 Prozent bei den 25- bis 34-Jährigen angaben, zumeist Scheine in der Börse zu haben. Oft gehe man ja davon aus, dass die älteren Zielgruppen am Bargeld festhielten, meinte ING-DiBa-Österreichchef Luc Truyens in einer Aussendung.

Zum Zahlungsverhalten wurde erhoben, dass hierzulande in der Gastronomie (Restaurant, Kaffeehaus) mehrheitlich (80 bis 85 Prozent) cash bezahlt wird, der Einkauf im Supermarkt wird immerhin noch mit 48 Prozent mit Bargeld beglichen. Weitere Ergebnisse der online-Umfrage: 71 Prozent der Österreicher fühlen sich beim Zahlen in bar besonders sicher, 83 Prozent schätzten die Anonymität dabei. Im Europaschnitt ist das anonyme Zahlen für 66 Prozent ausschlaggebend.

(APA)