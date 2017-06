„Amazon macht Umsatz mit falschen Versprechen“

Unter dem Motto „Einkaufen und dabei auch was Gutes tun“ können Kunden über „Amazon Smile“ 0,5 Prozent des Kaufpreises an eine gemeinnützige Organisation spenden. Welche Organisation unterstützt wird, entscheidet der Käufer. Bis vor kurzem war auch Verbraucherschutz-Verein Foodwatch auf diesem Portal zu finden. Doch die Organisation erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Vorgangsweise des Konzerns. Weder wurde Foodwatch über eine Teilnahme an der Amazon-Spendenaktion gefragt, noch hat Foodwatch dazu seine Zustimmung gegeben, heißt es in einer Aussendung. Für die unabhängige Organisation wäre eine Spendenannahme aus dem Lebensmittelhandel (Amazon positioniert sich immer mehr in diesem Bereich) ein Verstoß gegen ihr Grundprinzip der Unabhängigkeit.

„Wir finden es gut, wenn Unternehmen gemeinnützige Arbeit fördern. In diesem Fall aber führt Amazon Menschen, die gerne etwas Gutes tun wollen, an der Nase herum. Der Konzern hat Umsatz gemacht mit dem falschen Versprechen, man könne unsere Arbeit mit Amazon Smile unterstützen“, so Foodwatch Geschäftsführer Martin Rücker in seinem offenen Brief. Nach seiner Beschwerde wurde die Organisation vom Portal gelöscht. Auch bereits bezahlte Spenden wurden von Foodwatch nicht angenommen.

37 Millionen Dollar verteilt

Die Vorgangsweise von Amazon Smile, ungefragt Unternehmen zu listen, wurde vom Konzern bestätigt. Die Auswahl erfolge über das IT-Portal für Non-Profit-Organisationen „Stifter-helfen.de“, bei dem zahlreiche gemeinnützige Organisationen angeführt sind. Sollte eine Listung auf Amazon Smile nicht gewünscht sein, hilft (wie im Fall von Foodwatch) der direkte Weg zu Amazon. Für viele andere Organisationen wie das Rote Kreuz, die Malteser oder Sportvereine war und ist die Amazon Aktion ein Erfolg. Laut Firmenauskunft wurden in den USA bereits 37 Millionen Dollar an soziale und andere wohltätige Einrichtungen verteilt.

Deutsche Verbraucherschützer kritisien allerdings, dass die Konsumenten im Durchschnitt auf Amazon mehr bezahlen als bei anderen Anbietern. In einer Beispielrechnung wurde aufgezeigt, dass alleine die Preisdifferenz zu Mitbewerbern eine höhere Spendensummer lukrieren könnte, als die tatsächliche Spende von 0,5 Prozent des Kaufpreises. In Österreich gab es mit Amazon Smile noch keine Beanstandungen. Laut Auskunft von „Stifter-helfen.at“ läuft die Aktion seit dem Vorjahr, die vorgeschlagenen Organisationen werden aber nicht ohne ihr Wissen in das Amazon Smile Programm aufgenommen.

