Österreichs Urlauber beim Kauf von Flugtickets am sparsamsten

Die Österreicher setzen diesen Sommer bei Flügen zu ihren fünf beliebtesten Sommerreisezielen auf Europa, während es Niederländer eher zu weit entfernten Reisezielen zieht. Das zeigen die Ergebnisse des checkfelix Reisekassa-Checks. So zahlen Niederländer durchschnittlich 501 Euro für einen Flug in den Urlaub - Österreicher wiederum geben durchschnittlich lediglich 178 Euro für einen Flug zu ihren beliebtesten Sommerreisezielen.

Auch bei Reisenden aus Deutschland sitzt das Sommer-Reisebudget wesentlich lockerer als bei den Österreichern. Mit einem durchschnittlichen Preis von 316 Euro geben Reisefreudige aus Deutschland heuer nahezu doppelt so viel für Flugtickets zu ihren diesjährigen Top-Sommerdestinationen aus wie Österreichs Urlauber. Die Analyse verdeutlicht, dass in diesem Jahr vor allem Reisende aus dem nordwestlichen Europa bereit sind, etwas tiefer in die Reisekassa zu greifen.

Schließen Durchschnittliche Flugkosten – (c) Natalie Ransauer



Bei den Hotels geben die Spanier, Dänen und Portugiesen am meisten aus. Gleich dahinter rangieren die Österreicher. Fast jeder Zweite sucht nach Übernachtungsmöglichkeiten in 4- bzw. 5-Sterne Hotels.

Schließen Hotel Ranking - Budgetkategorie (4-5 Sterne) – (c) Natalie Ransauer

Am genügsamsten wiederum sind Reisende aus Frankreich. Die Analyse zeigt, dass sieben von zehn Franzosen für ihren kommenden Sommerurlaub nach einem Hotel in der Kategorie 1-3 Sterne suchen.

Zur Analyse Die Daten basieren auf der Auswertung von Suchanfragen, die auf checkfelix und KAYAK getätigt wurden. Berücksichtigt wurden Flug- und Hotelsuchen im Zeitraum 01.01.2017 bis 01.06.2017, die sich auf den Reisezeitraum zwischen 01.06.2017 und 30.10.2017 beziehen. Es wurden zwölf Länder ausgewertet.

(red.)