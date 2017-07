Coca-Cola bald auch in Österreich nicht mehr so zuckerig

Die am Sonntag angekündigte Reduktion des Zuckergehalts in den Produkten von Coca-Cola betrifft auch Österreich. Das sagte ein Konzernsprecher am Montag auf Anfrage der APA. Man habe bereits seit Beginn des neuen Jahrtausends etwa zwölf Prozent an Kalorien verloren, bis 2020 sollen weitere zehn Prozent folgen. Das sei Teil einer europaweiten Strategie.

Dafür hat das Unternehmen nach eigenen Angaben ein ganzes Maßnahmenbündel erstellt: Die Rezeptur von Cola Zero wurde verändert, damit das Produkt durch besseren Geschmack attraktiver wird. Dazu kommt ein medialer Schwerpunkt, Cola Zero wird besonders intensiv beworben. Auch bei Cola Light wurde das Rezept verändert und so die Kalorienzahl um 50 Prozent reduziert. Zudem wurde Fanta Zero auf den Markt gebracht, und Sprite hat ebenfalls eine neue Rezeptur.

Bereits im Februar hatte der europäische Branchenverband Unesda mit Unternehmen wie Coca-Cola und Pepsi angekündigt, den Zuckeranteil in den Produkten bis 2020 um zehn Prozent reduzieren zu wollen. Damit reagiere die Branche auch auf ein verändertes Konsumverhalten.

Coca-Cola Konzernchef James Quincey sagte gegenüber der "Welt am Sonntag", das Ziel sei ehrgeizig: "Das verlangt große Anstrengungen. Wir verändern Rezepte, setzen vermehrt auf kleinere Packungen und nicht zuletzt auf klare Produktinformationen für die Verbraucher." Zucker sei eine "Herausforderung für viele Gesellschaften". In zahlreichen Ländern gebe es Menschen, die übermäßig Zucker konsumierten, in Getränken wie in Lebensmitteln.

Coca-Cola befindet sich im Wandel. Der Konzern versucht schon länger, seine Produktpalette mit weniger zuckerhaltigen Getränken den veränderten Vorlieben der Verbraucher anzupassen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass nicht mehr als zehn Prozent des täglichen Energiebedarfs durch Zucker gedeckt.

>>"Gesundes" Coca-Cola Plus soll Konzern Auftrieb geben

(APA)